硬脫歐引爆恐慌潮 英鎊慘跌
2017-01-17
〔編譯盧永山／綜合報導〕英鎊兌美元跌至去年10月以來最低，對其他主要貨幣也走跌，主要因為「週日泰晤士報」報導，英國首相梅伊可能在週二宣布「硬脫歐」方案，市場擔憂英國經濟將受到衝擊。
所謂「硬脫歐」是指，英國為拿回邊境掌控權，以及重拾司法自主，不惜完全退出歐洲單一市場。裕信銀行（UniCredit ）駐倫敦全球外匯策略部門主管基歐納基斯（Vasileios Gkionakis）表示：「只要英國政府仍強調要拿回邊境控制權，英國除了退出歐盟單一市場外，別無其他選擇。」
跌破1.2美元大關
週一亞洲盤英鎊兌美元一度重挫1.6%至1英鎊兌1.1986美元，為去年10月以來最低，並跌破1.2美元大關。自去年6月英國舉行脫歐公投以來，英鎊兌美元已重貶19%，為表現最差的主要貨幣之一。
英國首相辦公室表示，上述報導是基於「猜測」，拒絕對報導證實或否認，只強調有關單一市場和關稅同盟的問題，梅伊將在週二說明。而根據彭博報導，英國財政部準備在梅伊演說過後向倫敦大型銀行發表談話，以緩和「硬脫歐」後的市場過度反應。
鑽石切割 隔絕歐陸
ING集團駐倫敦分析師帕特爾（Viraj Patel）表示，硬脫歐的恐懼，加上英國經濟數據疲弱，將使英鎊兌美元挑戰1.2美元大關，預估本週英鎊兌美元將在1.1840美元至1.2320美元之間擺盪，但1個月的目標價為1.15美元。
匯豐銀行分析師布魯姆（David Bloom）則說，梅伊所採取的可能是「鑽石硬脫歐」，意味英國將完全切斷與歐陸的關係，包括退出共同市場、不編列歐盟預算和限制勞工自由移動等。
恐下探1英鎊兌1.1美元
匯豐銀行預估，若英國採取的是「鑽石硬脫歐」，英鎊兌美元可能貶至1英鎊兌1.1美元。
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