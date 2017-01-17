《台股青紅燈》考題比答案還多

2017-01-17

英國政府將於台北時間今晚首度發表脫歐方案的具體細節，據英媒報導，首相梅伊恐將宣布以「乾淨俐落」及「強硬」方式脫歐，又引發台股在內的亞股昨大幅震盪。其實，在全球政經黑天鵝滿天飛的情況下，投資市場現在是考題比答案還多！與其如盲目般推測可能發生的結果，還不如緊抱現金、勿貿然投資，持盈保泰卡好。

英國早在去年6月就已公投確定脫離歐盟，首相梅伊也早已宣布今年3月底前啟動脫歐談判；梅伊一再強調要加強對移民的管控，脫歐擺明是政治問題大過經濟問題。

英國要花多久時間脫歐？沒人猜得準，但絕對是無法「乾淨俐落」，就算口氣「強硬」，也只是談判的話術。以1982年時，人口僅5萬餘人的格陵蘭欲退出歐盟，就花了3年以上，英國要完成脫歐程序，少說得多加5年、10年，這條脫歐漫漫長路，英國付出的政經代價勢將無法預測。

去年中，英國公投脫歐對金融市場衝擊僅約3天、川普當選驚嚇僅1日、義大利公投影響更僅3小時；就算今晚英國政府宣布強硬脫歐，對全球金融市場的驚嚇也不會太久。

只是，投資人就如同參加一場又一場的考試，好不容易從考題中研判出最有可能的幾種答案，但試題卻是一改再改、愈考愈多，當試題比解答還多時，乾脆就不要參加考試，避免頻拿到顆零蛋，是傷心又傷財。

（費特曼）