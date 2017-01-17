如興併購中國玖地 年後增資120億

2017-01-17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕牛仔褲代工大廠如興（4414）2015年通過3.88億美元（約新台幣129億元）100％併購中國牛仔褲代工廠玖地集團（JD United Holdings Limited）案，金管會上週已核准該併購增資案，公司預計農曆年後啟動120億現金增資，待交割、併購完成後，如興在牛仔服飾產業的規模將成為全球最大、市占率上看15％。合併後，兩家集團將採各自獨立接單方式營運。

如興追求經濟綜效，除了併購，也將在緬甸投資600萬美元租用當地工廠，因此，大部分資本支出仍將用於購買新機台。如興生產基地遍及中美尼加拉瓜與薩爾瓦多、柬埔寨，台灣是研發與業務接單中心。

併購玖地後，更加入東非坦尚尼亞。客戶包括Levis、H&M等，銷售美洲地區近60％、歐洲23％、亞洲地區18.4％。

金管會上週核准增資

去年歐美成衣零售業緊縮，如興卻能繳出每月年成長10％以上，去年全年營收24億元，年增14.65％的亮眼成績。展望今年，接單情況順利，近一季的春夏牛仔褲訂單已經排入生產時程，且流行潮流有重回牛仔褲的趨勢，公司對未來營運維持審慎態度。