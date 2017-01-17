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裕融 稅後淨利、EPS雙創新高

2017-01-17

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆集團旗下裕融（9941）自結去年合併營收達176.28億元，年增4.39％；稅後淨利達17.16億元，年增20％，EPS為6.35元，雙創歷史新高。

裕融總經理許國興表示，去年台灣新車在政府汰舊換新政策支撐下，帶動裕融在新車及中古車分期貸款整體新增業績達472.35億元，年增17.6％，目標達成率109％。

其中，新車業績受惠於集團旗下各品牌新車銷售台數成長及承作比提升，分期貸款業績年增15.8％；中古車分期貸款業績新增230.17億元，年增21.9％；商品分期貸款業績新增82.77億元，年增10.2％。

裕隆汽車金融今年件數大增

持股49％的裕隆汽車金融（中國）公司自去年4月開業以來，零售分期總放款9152筆，累計分期放款總額達人民幣6.14億元。

庫存融資截至去年12月底，共核定101家東風裕隆和東南經銷商人民幣6.1億元的額度，已使用的庫存融資餘額為人民幣2.7億元，累計裕隆汽車金融去年放款資產餘額約人民幣8.8億元。

許國興指出，裕隆汽車金融今年預計分期承辦件數將成長至3萬件，並在2018年累積達成10萬件目標。

該公司今年營收估計可成長至人民幣1.44億元，並開始獲利；2018年營收目標將達人民幣3億元，並可望創造人民幣5000萬元的淨利。

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