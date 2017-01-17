馬政府一路傾中 留爛攤難收拾

2017-01-17

記者陳永吉／特稿

全台為數最多的「爛尾樓」，竟是在資本市場裡！前朝馬政府對資本市場「最大的貢獻」，除了證所稅之外，就是開放台商、泛中資來台掛牌，結果現在ＴＤＲ（台灣存託憑證）下市的下市，只剩下十九檔還在板上交易，昨還有四檔零成交，堪稱台股最大的爛尾樓。

二○○八年馬政府上台後，鼓勵台商回台發行ＴＤＲ，隔年第一檔響應的就是旺旺，後來中國的神州數碼、台商頂新集團康師傅陸續來台發行ＴＤＲ，從台灣資本市場掏金，之後因一連串炒股弊案，ＴＤＲ逐漸沉寂，連指標的旺旺ＴＤＲ都已在台股下市，剩下的ＴＤＲ多成了殭屍股。

ＴＤＲ不好推，馬政府後來改玩Ｆ股，就是所謂的外國企業，一路修改法規，甚至台商同集團內做同樣產品的中國子公司，也可回台掛牌，短時間大量台商成資本市場主力，同時放寬中資持股三成內也可來台掛牌，再生成為泛中資首家來台掛牌的企業。

在Ｆ股推動的同時，馬政府還打算對Ｔ股開綠燈，Ｔ股就是不折不扣的中資有實質控制力的企業，但因監理難度高，沒人敢做政策決定，後來打算將Ｆ股的中資持股認定從三成放寬到五成，因爆發再生事件，政策就此走入歷史，沒人再談中資、Ｔ股上市的問題。

很多券商都批評政府鎖國，自外於國際金融市場，但看這些所謂的鮭魚返鄉，許多都變成了鯊魚回台，且中資財報作假者眾，券商、主管機關把關能力讓人質疑，若當時真開放Ｔ股，絕對是另一批爛尾樓，不知該讓誰去收拾！