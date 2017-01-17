川普再轟車商 換雙B上榜

2017-01-17

批德國汽車是單向貿易

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統當選人川普週日再度上推特發文，要求汽車製造商若想做美國的生意，就要在美國生產，並點名德國汽車製造商ＢＭＷ、賓士（Mercedes-Benz），抨擊美國與德國的汽車貿易是單向貿易。

川普在推特上指出，「汽車製造商及其他公司，若想要在我們的國家做生意，必須在美國生產。」據德國媒體《畫報》（Bild）報導，川普特別提到德國車廠ＢＭＷ、賓士，強調「在第五大道上，隨處可見賓士停在門口，但在德國看得到幾輛雪佛蘭？」他認為對美國非常不公平，德國在汽車貿易是單向而非雙向貿易。

川普警告，美國將對ＢＭＷ在墨西哥製造販售到美國的汽車課徵卅五％的邊境調整稅，並表示ＢＭＷ應該在美國設廠，因為這對ＢＭＷ來說才是「更好」的選擇；ＢＭＷ先前曾表示，要在墨西哥聖路易斯波托西市（San Luis Potosi）建立新工廠，二○一九年開始生產BMW 3系列車款，並銷售至世界各地。

BMW︰深耕美國雇近七萬人

對川普的發言，奧迪、福斯汽車及戴姆勒未回應，ＢＭＷ發言人則指出，「ＢＭＷ集團深耕美國市場，在地化程度極高，在美國直接和間接雇用近七萬人。」

德國車廠在墨西哥製造的歷史悠久，福斯汽車在全球擁有一百多家工廠，其中最大的製造廠位於墨西哥普艾布拉（Puebla），從一九六四年開始，福斯便在普艾布拉製造廠生產Beetle車款，現在也生產Jetta、Golf等車款。

《華爾街日報》指出，光是戴姆勒集團（Dailmler）旗下賓士、福斯汽車旗下奧迪及保時捷，以及ＢＭＷ等德國車品牌，就佔有全球八成的高級車銷售。