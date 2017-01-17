央行理監事聯席會議 6月起公布議事記錄

2017-01-17

召開後6週提供資料

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨日宣布重大決議，將仿照美國聯準會（Fed），自6月起，於理監事聯席會議召開後6週，公布議事錄摘要，提供給各界參閱。

「這是非常好的決定，有助提升透明度！」金融圈人士說，Fed每次聯邦公開市場委員會（FOMC）結束後，大約3週後公布該次會議紀錄，台灣央行已經跟上先進國家腳步。

該名人士指出，除了Fed外，全球主要央行中，英格蘭銀行（BOE）也有類似做法，但內容通常較為簡單，而歐洲央行（ECB）相對就沒這麼透明；由於Fed在全世界扮演舉足輕重的角色，每次公布會議紀錄後，常造成金融市場震盪。

央行官員表示，未來公布議事錄摘要的內容，包含與貨幣政策有關的案由、議程、決議內容、出席會議成員名單及具名表決結果等。

仿照Fed 提升透明度

央行官員指出，事實上央行每次理監事會議結束後，所發布的新聞稿原本就相當詳盡，涵蓋國內外經濟金融情勢、貨幣政策決策原因等，未來開始公布議事錄摘要後，更有助提升透明度。

除此之外，相較Fed一年開8次會，只有一半的4次會議結束後，才由Fed主席召開記者會，台灣央行則是每次理監事會議，都會由央行總裁率領一級主管親自舉行記者會，回應外界提問。

在央行總裁彭淮南積極推動下，近年央行理監事會議後，還會提供厚厚一本「參考資料」，就近期重要事件進行專題探討，像去年第四季理監事會議參考資料，就高達114頁。

金融圈人士指出，彭淮南即將於明年2月卸下央行總裁一職，是否會推出更多變革，或建立更多典範，值得期待。