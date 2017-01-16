川普邊境稅 危及亞洲出口國

2017-01-16

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，分析師表示，共和黨主導的美國國會正在推動稅改，計畫對進口貨物課徵邊境稅，將對台灣、南韓、中國、馬來西亞等出口導向的亞洲國家造成衝擊。

目前各方主要關注焦點在於，川普是否對中國進口產品或把產能移往海外的企業課稅，但對進口貨物課徵關稅的稅改計畫，可能產生更持久和深遠的影響。

匯豐駐香港經濟研究部門共同主管紐曼（Frederic Neumann）表示：「我想這對亞洲是個大問題，這也將升高其他國家採取報復性措施的可能性。」

儘管美元升值或多或少會減輕一些衝擊，但美國一旦課徵邊境稅，將對依賴美國出口的亞洲國家造成衝擊，迫使亞洲國家採取新的經濟模式。

共和黨國會議員提出各種版本的稅改方案，將對進口貨物課徵「邊境調整」稅，同時讓出口免稅，這種架構與營業稅（VAT）類似，但因為美國企業支付的薪資可扣抵稅額，因此會產生類似於對外國貨物課徵關稅的效果。

共和黨籍的聯邦眾議院議長萊恩等國會議員，已表態反對川普所提的課徵懲罰性關稅作法，傾向對邊境稅改革，認為這既能避開中國採取報復性的貿易戰，也能鼓勵美國企業增加在國內製造；但美國零售業者和其他依賴進口的企業都反對課徵邊境稅。

巴克萊駐紐約的首席美國經濟學家賈彭（Michael Gapen）表示，美國實施邊境調整稅的機率達25%至30%，美元升值不可能完全抵銷邊境調整稅的衝擊，實際的影響要看美國貿易夥伴如何回應，他們可能改變稅制，向世貿組織（WTO）申訴，或用其他方式展開報復。

紐曼表示，美國一旦課徵邊境稅，台灣、南韓、中國等高度依賴出口的亞洲國家所受的衝擊最大；馬來西亞和越南也會受到影響，但程度較輕；印度、印尼和菲律賓所受的影響最小。