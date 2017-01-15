行庫看好今年房市 但復甦力道有限
2017-01-15
〔記者盧冠誠／台北報導〕公股行庫主管認為，今年房市應該會比去年好，但關鍵在於買賣雙方如何取得平衡，預料房市溫和復甦的機會較高。
「沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價格！」行庫主管表示，儘管去年不少屋主已不再死守價格，但房價降幅與民眾心中預期價格仍有段落差，導致房市量能持續萎縮，交易件數創新低。
惠譽信評日前表示，台灣房價自二○一四年中的高峰以來，下跌約六％至七％，以台北市跌幅十三％至十四％最大，預料今年房價仍會持續修正，但修正幅度尚屬溫和。
行庫主管也認為，經過近年來低迷房市的洗禮，應該會讓先前「硬撐」的屋主有所鬆動，今年房市交易量可望較去年佳，但在降價有限的情況下，不要期待房市明顯回溫。
行庫主管指出，就像百貨公司週年慶一樣，價格越殺、業績越亮眼，若建商或屋主能更「有感讓利」，不僅可縮短市場觀望時間，也能讓房市早日脫離谷底。
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