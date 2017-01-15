美商希捷關閉蘇州廠 裁員２千人

2017-01-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國新總統川普矢言對中國採取更強硬的貿易政策，美中貿易戰陰影籠罩。就在川普即將就任前，美國硬碟製造商希捷科技（Seagate）關閉蘇州工廠、大裁員逾二千人，對外公開理由是全球重組及優化效率；不過，知情人士透露，這是其撤資中國計畫的一部分，希捷在泰國仍持續擴大產能。此外，美國知名工程機械商特雷克斯（Terex），也正在關閉濟南工廠。

川普上台前 縮減中國生產規模

中國新浪科技、上海澎湃新聞報導，希捷科技蘇州公司七日關廠聲明指出，「提前」解散蘇州工廠是艱難決定，公司盼繼續優化營運效率，縮減全球生產規模，使業務更符合市場需求趨勢；希捷將依中國勞動合同法支付賠償金，要求員工在十一日至十八日間辦理離職手續。

希捷科技為全球知名硬碟大廠，在中國有蘇州、無錫兩廠，曾是江蘇省出口規模最大的加工企業。希捷的蘇州工廠是二○○六年收購美國硬碟商邁拓（Maxtor）後納入，為旗下最大硬碟製造廠之一，生產的硬碟主要應用在個人電腦（ＰＣ），此次關廠裁員人數超過二千人。

希捷發言人Kelly Zhang表示，這是去年七月宣布的全球重組計畫的一部分；希捷去年宣布，在二○一七會計年度結束前計畫裁員約六千五百人，占全球員工數約十四％。希捷業務重整計畫反映全球ＰＣ市場景氣近年來持續低迷的衝擊，該公司離本會計年度結束仍有很長一段時間，就在川普上台前「提前」關閉整個蘇州廠，時機耐人尋味。

有希捷員工透露，公司高層幾年前就計畫撤離中國，同時在泰國擴大一倍產能；蘇州工廠關閉後，下一個極可能是無錫工廠。希捷前年就宣布，五年內將在泰國投資一五三億泰銖（約四．七億美元），擬在柯叻（Korat）蓋新的廠房，使產能擴增近半、增加二千五百個工作。

特雷克斯濟南廠停工 將逐步關閉

另外，美商特雷克斯起重機集團在中國投入重本之後，近日也啟動關閉濟南工廠的作業，頗令業界感到意外。重機業新聞網站Vertikal Press報導，特雷克斯於二○一○、二○一四年逐漸吃下山東拓能重機集團的股權，本打算製造新的三百噸桁架臂履帶起重機，但本月十日已停工，幾個月內將逐步關閉。