紫光入股力成 宣告破局

2017-01-14

〔記者洪友芳、黃佩君／新竹報導〕封測廠力成科技昨傍晚宣布，與紫光集團、西藏拓展創芯擬合意終止認股協議。中國紫光集團計畫入股台灣三大家封測廠力成、矽品、南茂的策略結盟，宣告全面失敗。

投資台灣三大封測廠 全部失敗

紫光集團前年底宣布擬投資入股力成、矽品及南茂，三家總投資額千億元，引起台灣譁然；經濟部投審會當時表示，須三案併審，避免化整為零。

不過，後來矽品遭日月光公開收購，已終止紫光投資入股案，南茂去年底也終止與紫光私募認股合作協議案，改由紫光投資上海子公司，如今力成也終止認股協議，三案全部破局。經濟部投審會表示，力成發布重訊後，投審會就會開始針對本案進行終止程序，但紫光仍必須向投審會完成退回投資的申請程序。

力成表示，紫光私募普通股案從去年一月十五日股東臨時會通過後，即將屆滿一年，但應募人西藏拓展創芯投資公司所屬的紫光集團，迄今未能取得主管機關許可，此私募案已確定無法在一年期限內完成，協議到期滿即失效。力成與紫光集團、西藏拓展創芯投資公司擬合意終止認股協議，雙方將擇日簽署終止協議書，力成董事會也決議不繼續辦理此次私募案。

力成前年底宣布擬由紫光透過所屬公司以策略性投資人身分，斥資一九四億元認購私募新股，以每股七十五元取得力成廿五％股權，並取得一席董事，成為力成最大股東。