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改革公法人肥貓 經部每3年考核

2017-01-13

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部旗下高達四十一個財團法人，因缺乏革新，人員流動率低，過去常被批評是養「肥貓」。經濟部長李世光昨表示，將啟動法人革新，參考目前工研院模式，高階主管每三年針對其適任性進行審視，觀察與政策方向契合度，續任原則上以兩任為限；預期首當其衝者恐是資策會。

新政策影響 資策會恐首當其衝

經濟部旗下政府捐助的經濟事務財團法人，包括資策會、工研院、金屬中心、中興社、船舶中心、外貿協會等四十一個，囊括台灣重要經濟產業研究機構；但過去人事不透明，屢有酬庸情況，流動率過低，加上屢傳高薪、高額獎金等事件，常遭「肥貓」詬病。

蔡政府上台後，在去年十一月已表示將強化政府捐助財團法人的管理監督工作，要求各部會於去年底清查所屬財團法人現況並檢討，及制訂「財團法人法」、規劃整併退場、避免酬庸。

李世光說，經濟部近日將啟動旗下科專計畫跟研發法人革新，希望法人有相對突破及促進研究成果商品化。至於外界關注的人事改革？李世光表示，將用工研院經驗，啟動法人高階主管的考核制度，檢視適任性跟促進人才流動。

他解釋，目前工研院已執行對高階主管三年一次的大檢視，認為適任後才可續任，原則上最多續任兩任；檢視的重點是在於適任性，其中包括與政策方向的契合度，不適任者未必是做得不好，也許是對政策推動不是那麼適合。

李世光也說，未來將推動所有法人都執行檢視制度；法人高階主管的流動有其必要性，才能讓新知出現；若一個高階主管在同一個位子上留得太久，恐會缺乏新的思考，這套檢視制度也可以促進人才流動。

因經濟部旗下法人眾多，據了解，未來推動適用新制度者，改革問題較多的資策會將首當其衝。

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標題：改革公法人肥貓 經部每3年考核


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