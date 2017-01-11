武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad

2017-01-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本最大藥品公司武田藥品工業（Takeda Pharmaceutical）週一宣布，將以54億美元買下美國癌症藥品製造商Ariad藥廠（Ariad Pharmaceuticals），預計在今年2月底完成交易；受消息激勵，Ariad週一股價狂飆72.85%，收在23.75美元。

根據協議內容，武田將以每股24美元、較1月6日Ariad收盤價溢價75%左右的價格進行收購。路透報導指出，此筆交易完成後，武田便擁有Ariad藥廠的血癌藥Iclusig，該藥物2016年的銷售額約1.7億至1.8億美元。

日本《產經新聞》報導，Ariad在血癌、肺癌等癌症藥品技術上具有優勢，武田這次收購後可能將未來發展重點放在上述藥物研發，並降低對日本市場的依賴，以利公司在全球市場競爭。

該藥物去年銷售額1.7億美元

武田銷售最好的血癌藥Velcade預計在今年開始將面臨學名藥的競爭，其他藥品等到2020年也將失去專利保護，必須面臨競爭。路透報導，癌症藥物對藥廠具有很大的吸引力，他們願意支付高價進行研發，去年8月，輝瑞（Pfizer）才以每股逾80美元、總價140億美元現金併購美國癌症藥廠Medivation。

加拿大藥廠Valeant也於去年證實正在與武田進行談判，以約100億美元價格將Salix部門出售給武田，但此案目前遭延宕，武田與Valeant皆未回應為何停止洽購。