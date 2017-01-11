豐田也低頭 承諾續在美投資
2017-01-11
〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本豐田汽車到墨西哥工廠生產的計畫遭美國總統當選人川普砲轟後，週一宣布未來五年內在美投資一○○億美元，維持過去五年在美國的支出速度。
5年內投資100億美元
底特律車展週一開幕，豐田汽車社長豐田章男在會場舉行記者會表示，過去六十年，豐田在美國投資了二二○億美元，僱用超過十三萬六千人。會場上，這次車展豐田重點的CAMRY展示車，也以藍白紅三個美國國旗顏色包覆，上頭大大字樣寫著「MADE IN AMERICA（美國製造）」及「使用美國、海外零組件於肯德基州工廠組裝」。
《日經新聞》報導，豐田章男在記者會上並未直接提及一○○億美元的用途，預料大部分將用於推展TNGA模組化底盤的新車推廣，以及工廠設備更新，也可能用於德州新總部的建設費用，或發展人工智慧的開發子公司。
上週，川普先是點名福特（Ford）、通用汽車（GM），又瞄準豐田汽車，抨擊豐田將在墨西哥工廠生產暢銷車款Corolla再銷至美國的計畫，要求豐田必須在美國生產，否則就要支付高額關稅。
隨後，便有幾家車廠態度軟化，紛紛輸誠。福特汽車已取消在墨西哥的十六億美元設廠計畫，並將在美國投資七億美元、新增七百個工作機會；飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）也在週日宣布，要在美國兩家現有工廠投資十億美元，創造二千多個工作機會、擴大生產SUV及卡車。
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