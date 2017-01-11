申請學貸 1/16～2/24受理

2017-01-11

〔記者盧冠誠／台北報導〕農曆新年的腳步已近，但有需要的學生可別忘了申請就學貸款，105學年度下學期就學貸款將自1月16日起至2月24日止受理申請，目前學貸利率僅1.15％，為史上最低的水準。

就學貸款利率是按郵局1年期定期儲蓄存款機動利率加碼0.55個百分點，為體恤學生負擔，台灣銀行自行吸收6個基點（1基點為0.01個百分點）成本。而經過中央銀行先前連續4季降息半碼（0.125個百分點）後，原本現在學貸利率應為1.55％；不過，行政院去年宣布再大砍40個基點，使得目前利率又降至1.15％。

台銀表示，自101學年度開始全面推廣同一學程續貸者「線上申貸」作業，以網路取代馬路，可免於往返奔波及排隊等候時間，兼享手續費減半的優惠。

台銀建議，首次前往辦理對保的學生，可同時開立活期存款帳戶，以便將來利用前述「線上申貸」方式辦理續借或屆期授權自動扣繳手續，一舉兩得。