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聯電前執行長 加入中國紫光

2017-01-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國紫光集團對台灣半導體業挖角，觸角延伸到晶圓代工領域，近期挖角聯電具研發與營運經驗的前執行長孫世偉，出任紫光集團全球執行副總裁。台灣半導體業界指出，紫光擁有國家資金挹注，但沒有技術來源，未來發展挑戰大，挖角台灣高階人才是希望形成「肉粽」效應，藉由他們找更多人過去，帶動技術、生產與產品一條龍發展。

紫光集團繼挖角華亞科董事長高啟全之後，日前一度傳出延攬中華電信前董事長蔡力行負責晶圓代工事業，但遭紫光與蔡力行否認，這次孫世偉加入，代表紫光除了投資記憶體產業，恐將借重孫世偉在晶圓代工的經驗，建立紫光在中國半導體業的領軍地位。

中國拚命挖台灣半導體人才

孫世偉在半導體歷練達30多年，具備研發長才與掌管晶圓廠豐富經驗，他是美國西北大學電子材料博士，曾在摩托羅拉公司先進產品研發實驗室服務10年，1995年被延攬回台加入聯電，負責中央研發部門，並陸續掌管晶圓廠，2007年接聯電營運長，隔年接替胡國強任執行長，2012年升任副董，2015年從聯電退休。

這也是中芯延攬台積電前共同執行長蔣尚義擔任獨立董事之後，台灣晶圓代工業高階主管再被挖角，並參與經營管理的新人事案；高啟全昨證實孫近期已出任紫光全球執行副總裁，業界也指出，日前紫光集團旗下「長江存儲科技」舉行開工典禮，孫世偉已現身。

紫光目前佈局半導體記憶體領域為主，去年併武漢新芯記憶體合併為長江存儲科技，將動土打造號稱全球最大的3D NAND Flash新廠，總投資額達240億美元。

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標題：聯電前執行長 加入中國紫光


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