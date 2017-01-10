台幣回貶 由田去年EPS逾4元
2017-01-10
〔記者卓怡君／台北報導〕LCD及PCB檢測設備廠由田（3455）去年12月、第四季、全年營收同創新高，由於中國面板廠大幅擴廠，由田訂單滿載，今年可望再戰新高。法人預估，受惠新台幣去年第四季止升回貶回沖，由田去年第四季EPS將跳升至3.5元，全年EPS逾4元，獲利可望創6年新高。
由田去年12月合併營收達3.75億元，月增率6.49％，年增率17.82％，創歷史單月新高；去年下半年起，隨著在手訂單陸續出貨且新機效應發酵，營收大幅成長，去年第四季營收總計為9.69億元，季增68.82％，年增65.64％，創歷史單季新高。
由於兩岸面板廠大幅擴廠，今、明兩年中國面板廠產線將陸續量產，帶動由田LCD設備出貨續強。法人預估，由田本季出貨持續暢旺，呈現淡季不淡，將較去年同期大幅成長。
因面板廠需求強勁，去年LCD設備佔由田營收佔比達70-80％，由田積極推出系統封裝（SiP）相關檢測設備及DeMura（Mura自動檢修）設備，可望成為下一波成長動能。
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