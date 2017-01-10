| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

台幣回貶 由田去年EPS逾4元

2017-01-10

〔記者卓怡君／台北報導〕LCD及PCB檢測設備廠由田（3455）去年12月、第四季、全年營收同創新高，由於中國面板廠大幅擴廠，由田訂單滿載，今年可望再戰新高。法人預估，受惠新台幣去年第四季止升回貶回沖，由田去年第四季EPS將跳升至3.5元，全年EPS逾4元，獲利可望創6年新高。

由田去年12月合併營收達3.75億元，月增率6.49％，年增率17.82％，創歷史單月新高；去年下半年起，隨著在手訂單陸續出貨且新機效應發酵，營收大幅成長，去年第四季營收總計為9.69億元，季增68.82％，年增65.64％，創歷史單季新高。

由於兩岸面板廠大幅擴廠，今、明兩年中國面板廠產線將陸續量產，帶動由田LCD設備出貨續強。法人預估，由田本季出貨持續暢旺，呈現淡季不淡，將較去年同期大幅成長。

因面板廠需求強勁，去年LCD設備佔由田營收佔比達70-80％，由田積極推出系統封裝（SiP）相關檢測設備及DeMura（Mura自動檢修）設備，可望成為下一波成長動能。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 由田
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：台幣回貶 由田去年EPS逾4元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.