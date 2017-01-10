聯發科去年營收創歷史新高

2017-01-10

〔記者卓怡君／台北報導〕因客戶進行年底庫存盤點，加上淡季效應發酵，IC設計龍頭聯發科（2454）去年12月合併營收掉到213.54億元，為近9個月低點，月減9.19％，年增15.30％，去年第四季合併營收季減12.40％，符合財測預估，累積去年全年合併營收2755.12億元，年增29.19％，創歷史新高紀錄。

展望今年第一季，面臨工作天數減少及傳統淡季，預計營收將再下滑。法人提醒，聯發科中國大客戶今年旗艦機種開始採用高通晶片，分食聯發科訂單，加上強勢美元使得新興市場貨幣不斷貶值，衝擊新興國家智慧型手機需求，聯發科本季手機晶片出貨量可能降至1.1億套左右，季減15-20％。