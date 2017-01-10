中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
〔記者陳柔蓁／台北報導〕繼儒鴻（1476）清算中國子公司無錫優妮姿紡織後，聚陽（1477）昨日也公告，由於不堪中國高漲的人力成本，因而解散清算中國揚州豐陽廠，產能移往中國的另三個工廠，公司評估，中國區的整體產能不受影響。
今年營運 儒鴻、聚陽審慎
成衣雙雄儒鴻與聚陽，去年12月營收衰退幅度均少於市場預期，是轉佳跡象；兩家公司的美國品牌客戶佔各自營收佔比一半以上，美耶誕旺季品牌廠下單雖較以往謹慎，持續庫存調節，當地零售服飾前景未明，因此兩家公司對今年營運保持謹慎態度。
儒鴻去年12月營收22.4億，年增2.85％，累計全年營收255.2億元，年減3.9％。聚陽去年12月營收17.5億元，月增34.26％，年減2.78％，累計全年營收221.28億元，年減5.27％。
研調機構SportScan的數據顯示，去年服裝銷量年減3％、平均售價年減8％。展望今年，兩家公司致力以優化生產配置、拉高高附加價值產品對營收佔比，力抗成衣業平均售價衰退的趨勢。
儒鴻的技術研發能維持長期獲利動能，在台設有研發中心，提供客戶on-site fitting及ODM服務，新品電腦針織緹花布迎合市面上「休閒運動風」需要的既合身又舒適，同時有抗皺、垂墜感，已於去年第四季開始投產，今年第二季起量產出貨，預計2017年貢獻營收5％；並開發無水染色、自動化織布、無縫貼合等製程，加工成高毛利的瑜伽及運動服。
聚陽12月營收分布中，成衣約16.9億，布料營收為0.9億。成衣中，運動服飾佔兩成，其毛利率高於流行服飾3％，雖然聚陽致力拉高運動盤的營收佔比，但因客戶下單不積極，越南廠的產能利用率遲遲無法提高。
聚陽的訂單能見度3至4個月，未來一季的產能已經排滿，而今年新增5至8個美國流行與運動盤客戶，法人預估全年訂單總值能因此增加4000至4500萬美元。
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標題：中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
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