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〈國際現場〉諾基亞重推智慧手機

2017-01-09

擁有諾基亞手機品牌使用權的芬蘭HMD Global，週日宣布將推出首款智慧手機Nokia 6，鎖定中國消費者，售價1699人民幣（246美元）。Nokia 6是由鴻海旗下的富智康生產，使用Google的Android作業系統，將由京東商城網站（JD.com）獨家販賣。

這是諾基亞2014年將手機部門賣給微軟後，所發表的首款以諾基亞為名的手機。諾基亞曾是全球最大的手機製造商，卻因錯過智慧手機潮流，後來更選擇在其Lumia系列智慧手機安裝微軟的Windows作業系統，最後不敵蘋果的iOS和Androis作業系統。

微軟在2014年取得諾基亞手機部門後，繼續以Nokia之名販售廉價的功能性手機，並以微軟之名販售Lumia智慧手機，但在去年幾乎放棄這2項事業。HMD和鴻海去年以3.5億美元買下微軟的功能性手機事業，HMD並獲得諾基亞授權，未來10年內得以Nokia品牌生產手機及平板。

HMD執行長紐米拉（Arto Nummela）表示，HMD希望能在競爭激烈的智慧手機市場占有一席之地。該公司上個月已發表數款功能性手機，今年上半年將推出更多產品。

（編譯盧永山）

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  • 諾基亞重推智慧手機。（路透）

    諾基亞重推智慧手機。（路透）

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