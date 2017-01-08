| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣溫越晚越冷 明晚降到14度左右 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 財經

彰銀董監改選 龍巖總座挺公股

2017-01-08

〔記者張慧雯／台北報導〕龍巖集團昨於台大舉行「龍巖盃校園企業經營創意競賽」，由彰化銀行董事長張明道擔任評審團「神秘嘉賓」，張明道與龍巖總經理劉偉龍現場互動良好，引起不少聯想。劉偉龍表示，彰銀今年將召開股東會改選董監，「龍巖持股一定會支持財政部」。對此，台新金控發言人林維俊表示，對龍巖的決定給予「尊重」。

台新金表示尊重

彰銀經營權之爭再起，上次彰銀董監改選，財政部擊敗最大股東台新金，取得多數董監席次；今年彰銀又將改選董監，身為「關鍵第三大股東」的龍巖，上回選擇支持財政部，但市場傳出「這次可能會改支持台新金」，但劉偉龍對此鄭重否認。劉偉龍表示，龍巖投資彰銀純粹是「長期投資」，怎麼做對股東最好，龍巖就會支持；龍巖本身並未增加彰銀持股（約持有彰銀股權四至五％），至於大股東是否增加持股，他不了解，無法代為發言，但基本上龍巖手中的彰銀持股一定支持財政部。

至於龍巖是否爭取一席彰銀董事？劉偉龍表示，怎麼樣做最好，會與財政部溝通，「但目前並沒有這個規劃」。至於龍巖是否會擔任委託書徵求人，他也低調表示：「目前無此計畫。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 龍巖
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：彰銀董監改選 龍巖總座挺公股


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.