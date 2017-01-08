彰銀董監改選 龍巖總座挺公股

2017-01-08

〔記者張慧雯／台北報導〕龍巖集團昨於台大舉行「龍巖盃校園企業經營創意競賽」，由彰化銀行董事長張明道擔任評審團「神秘嘉賓」，張明道與龍巖總經理劉偉龍現場互動良好，引起不少聯想。劉偉龍表示，彰銀今年將召開股東會改選董監，「龍巖持股一定會支持財政部」。對此，台新金控發言人林維俊表示，對龍巖的決定給予「尊重」。

台新金表示尊重

彰銀經營權之爭再起，上次彰銀董監改選，財政部擊敗最大股東台新金，取得多數董監席次；今年彰銀又將改選董監，身為「關鍵第三大股東」的龍巖，上回選擇支持財政部，但市場傳出「這次可能會改支持台新金」，但劉偉龍對此鄭重否認。劉偉龍表示，龍巖投資彰銀純粹是「長期投資」，怎麼做對股東最好，龍巖就會支持；龍巖本身並未增加彰銀持股（約持有彰銀股權四至五％），至於大股東是否增加持股，他不了解，無法代為發言，但基本上龍巖手中的彰銀持股一定支持財政部。

至於龍巖是否爭取一席彰銀董事？劉偉龍表示，怎麼樣做最好，會與財政部溝通，「但目前並沒有這個規劃」。至於龍巖是否會擔任委託書徵求人，他也低調表示：「目前無此計畫。」