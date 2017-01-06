匯損衝擊 國銀在中國獲利大減7成

2017-01-06

〔記者王孟倫／台北報導〕中國經濟成長力道下滑，加上去年人民幣匯率一路走跌，衝擊我國銀在中國分行獲利！金管會昨表示，去年國銀中國分行前十一月稅前盈餘新台幣七．三億元，較前年同期大跌七成一；光是人民幣匯損部分，就吃掉獲利十七億元。

去年是國銀中國分行最慘澹的一年，不僅接連出現逾放倒帳個案，直接影響獲利表現，迫使國銀在當地採取保守經營，大幅緊縮授信範圍與額度。另一方面人民幣持續走貶，匯損大幅增加，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，若扣除匯損因素，國銀在中國獲利是持平。莊琇媛解釋，國銀中國分行在當地使用人民幣，但財務報表是用美元為單位計算，然後再轉換成新台幣；去年人民幣兌美元一路貶值，因而造成匯損擴大。

莊琇媛舉例指出，去年十一月國銀中國分行虧損八千萬元，但光是當月匯損金額就達五．四億元，金額相當龐大；如果把匯損因素拿掉，當月仍有賺錢、而非虧損。

但根據統計，去年前十一個月，國銀在中國獲利七．三億元，較前年同期的二十五．二億元，整整衰退了七成一，獲利成長力道大縮水！即使把匯損因素拿掉，國銀在中國獲利仍較前年同期減少了十四．八億元，顯示國銀在中國市場經營不易、獲利日艱。