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〈國際現場〉特斯拉超級工廠啟用

2017-01-06

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布，在美國內華達州雷諾東部的超級工廠（Gigafactory）本週正式啟用，開始量產新一代鋰離子電池。該工廠為特斯拉和長期電池合作夥伴日本Panasonic共同設計投資，生產圓柱形「2170電池」將用於為特斯拉能源儲存產品、新電動轎車Model 3提供動力。受此消息激勵，特斯拉股價4日大漲4.6%，收在226.99美元。

特斯拉超級工廠占地 490萬平方英尺，目前已有超過 2900人在此工作，今年還會再增加4000個相關工作。該工廠初期生產的鋰離子電池，將作為家用太陽能屋頂與儲能系統二代Powerwall 2和商用太陽能儲能系統Powerpack 2之用，預計第2季將開始生產用於特斯拉第一部大眾市場平價電動車Model 3的電池。特斯拉表示，迄明（2018）年，超級工廠的電池產能可望達每年35GWh，高峰時期預計聘用員工6500人，在附近地區額外創造2萬至3萬個工作機會。

（編譯楊芙宜）

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  • 特斯拉超級工廠啟用。（特斯拉提供）

    特斯拉超級工廠啟用。（特斯拉提供）

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