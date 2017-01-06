詹宏志︰中國屏蔽我網購平台 台灣電商西進困難
〔記者廖千瑩／台北報導〕兩岸網購平台長期以來處於立足點不平等狀態，網路家庭董事長詹宏志直言，相較於中國阿里巴巴旗下淘寶網登台開公司、設立網站，在台通行無阻，且台灣人也可自由到淘寶網買東西；但反觀台灣的網購平台卻長期被中國屏蔽，中國民眾根本無法上台灣平台買東西。
淘寶網高調來台發展已6、7年，即使經過了這麼多年，台灣與中國網購平台發展不對等的情況，依舊沒有改善，詹宏志講到這個就很感嘆，他指出，中國鎖定台灣的網站進行屏蔽，不斷壯大旗下淘寶網規模，但台灣的網購業者卻對中國屏蔽束手無策。
詹宏志受訪時指出，淘寶網來台發展多年，最大的問題不在淘寶登台，問題出在兩岸資訊自由度的落差，造成兩岸電商發展不公平，台灣人可上中國購物網站買東西，但中國民眾不能上台灣購物網站買東西，「只要是台灣稍具規模的購物平台，統統都是屏蔽的，中國人要上台灣網站還得想辦法翻牆，這樣要怎麼做生意？」
詹宏志說，淘寶網上充斥廉價的東西，不少台灣廠商跑去淘寶低價進貨，「台登淘寶」嚴重衝擊台灣原本中小企業的生態，加上「淘寶登台」可以輕易在台設公司開網站，以某種型態在台工作，但相形之下，台灣電商業者要到中國卻是困難重重。
詹宏志也指出，現在碰到淘寶的挑戰不是服務的競爭，而是中國養出了淘寶這麼大的公司，當這麼大的公司進到台灣來，規模是台灣網購平台的1000倍，且阿里巴巴旗下支付寶直入台灣，發展也很迅速，挾著中國上億用戶數，讓支付寶進台灣1年簽了2萬多家店，發展的速度遠超過台灣的業者。
兩岸網購平台發展不對等，相較於中國業者侵門踏戶直入台灣，台灣業者西進卻很困難，詹宏志說，在中國作網路所有業務都很困難，每一個業務都需要例外許可，且在中國還得好好跟中國政府溝通打交道，相較起來東南亞市場雖然分散，但架構跟台灣經驗一致，「我們其實還是不太擅長中國跑馬圈地的模式，將積極布建東南亞市場。」
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