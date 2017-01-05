| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

大潭緊急發電案 須做環差分析

2017-01-05

〔記者楊綿傑、林筑涵／台北報導〕為因應核電機組停擺、燃煤發電動輒空污降載而可能發生缺電狀況，台電提出「大潭電廠增建燃氣機組」計畫，昨於環保署環評專案小組進行環差分析審查。

評估6月有限電危機

台電在報告中指出，估計今年6月就會有限電危機，所以提出此緊急發電案，希望趕上今年7月完工，而在工期需時5個月狀況下，預定下個月就必須開工。

但由於變更部分涉及原審查結論變更，且機組由複循環變為單循環，污染濃度增加，環評委員質疑台電拿出「緊急」字眼是要迫使環評必須通過，最後建議環評大會應要求台電重新進行完整的環評程序。這也意味台電的緊急備用發電計畫將產生變數。

對此，台電指出，雖單循環與複循環兩階段有差異，但緊急計畫購買機組屬目前國際間環保效率佳的機組；對於「重辦環評」一事，會再爭取認同。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大潭
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：大潭緊急發電案 須做環差分析


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.