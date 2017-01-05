大潭緊急發電案 須做環差分析
2017-01-05
〔記者楊綿傑、林筑涵／台北報導〕為因應核電機組停擺、燃煤發電動輒空污降載而可能發生缺電狀況，台電提出「大潭電廠增建燃氣機組」計畫，昨於環保署環評專案小組進行環差分析審查。
評估6月有限電危機
台電在報告中指出，估計今年6月就會有限電危機，所以提出此緊急發電案，希望趕上今年7月完工，而在工期需時5個月狀況下，預定下個月就必須開工。
但由於變更部分涉及原審查結論變更，且機組由複循環變為單循環，污染濃度增加，環評委員質疑台電拿出「緊急」字眼是要迫使環評必須通過，最後建議環評大會應要求台電重新進行完整的環評程序。這也意味台電的緊急備用發電計畫將產生變數。
對此，台電指出，雖單循環與複循環兩階段有差異，但緊急計畫購買機組屬目前國際間環保效率佳的機組；對於「重辦環評」一事，會再爭取認同。
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