向川普低頭 福特墨國新廠不建了
通用遭嗆課「邊界重稅」
福特數分鐘即表態返美
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在美國總統當選人川普猛烈砲轟汽車業外移、三日揚言對美國最大車廠通用汽車（ＧＭ）課徵「邊界重稅」後，第二大車廠福特汽車（Ford）隨即宣布，取消在墨西哥十六億美元的新設廠計畫，另在美國密西根州一工廠投資七億美元、新增七百個工作機會。福特執行長費爾茲表示，這相當於是對川普主政下美國景氣將會好轉「投信任票」。
川普競選時矢言懲罰把製造生產基地移到海外的美國企業，將對這些企業回銷美國的產品重課卅五％關稅；不允許福特在墨國設新廠，稱這是「絕對丟臉行為」。選後，川普還施壓開利冷氣（Carrier）母公司聯合技術、波音公司、洛克希德馬丁，要求保留工作、壓低國防合約價格。
改投資密州 增700個工作
福特三日表示，未來四年將投資七億美元擴建密州平石（Flat Rock）組裝廠，用以生產電動車、油電混合車和自動駕駛車輛，這將新增七百個工作機會；同時，放棄在墨西哥聖路易波多西興建新廠計畫，新世代Focus小車將在墨國艾莫西約現有組裝廠生產；美國密州現行組裝Focus的韋恩工廠則將生產兩款車，保護當地三千五百個工作機會。
費爾茲指出，取消墨西哥設廠計畫，除考量到北美小型車需求下降外，其中一個原因在於，預見在川普政府和「促進成長」政策下，美國經商環境會更樂觀；福特這決定是對川普主政投下信任票，受其減稅、降低管制等政策目標影響，但未直接磋商、也無「交換條件」。
川普在推特甫發文猛批，「通用汽車在墨西哥生產的車款雪佛蘭科魯茲，免稅跨界運回美國汽車經銷商；要就在美國製造，否則就付邊界重稅！」通用汽車表示，在美銷售的十九萬輛該款車有十八．五五萬輛在俄亥俄州廠製造，僅四五○○輛掀背車款在墨國裝配。
在推文後數分鐘，福特汽車執行董事長小比爾福特就親自告知川普其取消墨國設廠計畫的決定。費爾茲表示，川普「相當開心我們對美國就業的投資」。
墨西哥政府回應，對福特取消投資感到相當遺憾，福特已經確認將補償墨西哥政府在此項投資上的付出。
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