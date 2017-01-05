元太推42吋電子紙顯示器
2017-01-05
〔記者陳梅英／台北報導〕全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069），將推出全球最大42吋含手與筆雙用輸入型薄膜電容式觸控模組的電子紙顯示器，預計2017年3月底前量產。
元太指出，此次推出的42吋電子紙顯示器將首先應用在QuirkLogic公司出品的 Quilla™，這是全球第一款具連網功能的電子紙數位白板（eWriter），由雙方合作開發而成，是一項具革命性的開創式產品，它提供如同寫在印刷紙張上的書寫體驗。
目前電子書仍是元太營收主力，約占7成比重，元太持續拓展電子紙在電子書以外的應用，跨入包括智慧標籤、穿戴裝置、手機螢幕等非電子書應用領域，非電子書展品已經占元太營收比重約3成。
手、筆雙輸入 3月底前量產
其中又以電子智慧標籤成長最快，預計2016年可達成累計出貨量1億片的目標，今年也將維持2~3成的成長，而大型看板則是另外一個營運成長的來源。
元太去年營收高峰落在第三季，第四季營收法人推估約在30億元左右，較第三季略微下滑，由於元太去年前三季每股稅後盈餘已達0.9元，加上業外權利金入帳，預估去年每股稅後盈餘將達1元以上。
此次推出的42吋電子紙顯示器結合手與筆雙用輸入型薄膜式電容觸控模組，可用多指觸控滑動，也可用觸控筆書寫滑動，書寫的手感就像在紙上寫字一樣流暢。並具備E Ink電子紙的特點，包括在多種照明情況下仍然清晰可讀，即使沒有電力狀態下，也可清楚顯示圖像和文字。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一早醒來想外出 家門竟被一道牆堵住…
- 春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
- 僅四櫃位 水里北埔郵局人龍不斷
- 問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委
- 提款機前驚見「提款雞」？ 網友笑翻：要5號了
- RV浪漫自由 遊走城市
- 阿妹不簡單 用這招狂挖別人痛處
- 北市運動中心 2月中可線上預約
- 薩爾瓦多規模5.3地震 未傳出傷亡
- 美近代犯罪史最惡名昭彰 邪教殺人魔曼松傳病危
- Master就是Alphago 執行長親自證實
- 小豬跳車 逛國道還「拒捕」
- 高鐵南延屏東? 近期重啟討論
- 國中師對生性騷 台東教育處︰已調查
- 銅鑼山線鐵路單車道 荒涼似廢墟
- 寢具特賣 農曆年前添新意
- 羅馬尼亞國會通過左傾政府內閣
- 自由廣場》〈北社評論〉是台灣該為自己正名的時候了
- 台南》騎T-Bike逛市區、古蹟 農曆年前增10站
- 思念化大愛 父代亡女捐330萬積蓄
- 郭明良論文造假 台大最快13日審議
- 肩負機艦國造》海軍參謀長接軍備局長
- 花5千買「哀鳳」 少年收到20元「賴打」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet rebuts business leaders’ costs assertions
- 柯P上任首件信義區招標案 中央過關
- 客訴資料外洩 台哥大罰10萬
- 為何帶兒女隨地便溺 強國媽這句話太狂！
- 社論》美國強硬派當道下的台灣利益
- 自由廣場》談村、里長的定位與撫卹
- 1坪138萬 花蓮縣「地王」小跌
- 一例一休 政院滅火查不當漲價
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT’s Hung vows action against labor-law change
- 以價制量獲利增 鵝鑾鼻、貓鼻頭去年多賺3千萬
- 集結5大高山茶 仁愛農會推茶界LV
- 自由廣場》羅智強是打蔡還打馬？
- GD曬千萬超跑 怒嗆私生飯
- 台大研發洗澡機 居家照護好省力
- 自由廣場》一例一休讓好公司壞公司現形
- 鬼鬼愛撒嬌 上床甜躺男友胸膛
- 國會風紀辦公室遭削權 川普「推」翻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：元太推42吋電子紙顯示器
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分