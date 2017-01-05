元太推42吋電子紙顯示器

2017-01-05

〔記者陳梅英／台北報導〕全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069），將推出全球最大42吋含手與筆雙用輸入型薄膜電容式觸控模組的電子紙顯示器，預計2017年3月底前量產。

元太指出，此次推出的42吋電子紙顯示器將首先應用在QuirkLogic公司出品的 Quilla™，這是全球第一款具連網功能的電子紙數位白板（eWriter），由雙方合作開發而成，是一項具革命性的開創式產品，它提供如同寫在印刷紙張上的書寫體驗。

目前電子書仍是元太營收主力，約占7成比重，元太持續拓展電子紙在電子書以外的應用，跨入包括智慧標籤、穿戴裝置、手機螢幕等非電子書應用領域，非電子書展品已經占元太營收比重約3成。

手、筆雙輸入 3月底前量產

其中又以電子智慧標籤成長最快，預計2016年可達成累計出貨量1億片的目標，今年也將維持2~3成的成長，而大型看板則是另外一個營運成長的來源。

元太去年營收高峰落在第三季，第四季營收法人推估約在30億元左右，較第三季略微下滑，由於元太去年前三季每股稅後盈餘已達0.9元，加上業外權利金入帳，預估去年每股稅後盈餘將達1元以上。

此次推出的42吋電子紙顯示器結合手與筆雙用輸入型薄膜式電容觸控模組，可用多指觸控滑動，也可用觸控筆書寫滑動，書寫的手感就像在紙上寫字一樣流暢。並具備E Ink電子紙的特點，包括在多種照明情況下仍然清晰可讀，即使沒有電力狀態下，也可清楚顯示圖像和文字。