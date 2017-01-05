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CES》宏達電大秀Vive 12日推新機

2017-01-05

〔記者王憶紅／台北報導〕2017美國國際消費性電子展（CES）在美國時間1月5日登場，宏達電（2498）董事長王雪紅將率隊參展，大秀虛擬實境產品HTC Vive，也將在1月12日推出新機，搶大尺寸商機，宏達電股價昨天走高。法人指出，宏達電目前只有消息面，產品可否受到消費者青睞，仍需觀察。

宏達電將在CES展秀出超過30款的虛擬實境（VR）應用內容，內容橫跨娛樂、企業商用、健康與醫療及教育四大類。據了解，王雪紅對此次參展秀出的產品，信心滿滿。

搶大尺寸手機先機

除VR外，宏達電也將在第一季推出手機新品。宏達電1月12日將在新店總部舉辦新品全球發表會，將由全球業務總經理張嘉臨主持。

市場傳出，12日將發表代號Ocean Note的HTC U Ultra，以及2款高階手機5.7吋的 Ultra、5.2吋的Sapphire（藍寶石），由於手機採兩面玻璃設計，預期可帶動風潮。

市場人士指出，手機大廠多在世界行動通訊大會（MWC）發表當年度旗艦機種，而宏達電選在CES與MWC之間發表新品，不排除是希望搶得先機，以及接收大尺寸三星Note 7的消費者。

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