塑化開春報價報喜 EG先漲11%
〔記者張慧雯／台北報導〕開春報喜！根據最新塑化報價顯示，乙二醇（EG）大漲11.29％，每噸報價來到947美元，東聯（1710）、中纖（1718）、南亞（1303）都因此受惠，昨（3）日東聯股價更是應聲大漲，收盤上漲1.1元、以24.2元作收，中纖小漲0.11元、以8.65元作收；法人認為，今年首季EG價格都會不錯。
新曆年間，部分塑化產品報價並未出爐，不過，昨日EG率先傳出好消息，漲幅高達11.29％，至於乙烯價格不動、PTA小跌0.06％、SM下跌0.47％、PX則小漲1.4％。
法人表示，沙烏地阿拉伯去年12月中、12月底各有一座70萬噸與77萬噸產能因故停車，造成EG供應面吃緊；而冬日已至，抗凍劑需求增溫，使得EG價格近來暴漲，去年10月，EG每噸價格620美元，近期已漲至947美元，短短3個月漲幅約50％。
EG近3個月漲幅約50％
法人分析，本週乙烯報價不變，對東聯、中纖與南亞來說當然都是利多，乙烯報價目前約在1050至1100美元，利差已擴大到每噸220美元以上，預期東聯、中纖獲利將大進補；且因下游化纖需求也開始增溫，2017年預期隨著美國成衣銷售持續性好轉，可望帶動EG需求。由於未來兩年EG新增產能有限，估計今年首季EG價格都可維持高檔、展望樂觀。
從獲利來看，東聯去年前三季每股虧損1.22元，法人認為，目前EG占營收比重約57％，特化事業約占38％，氣體約5％。
而EG價格飆漲，使得東聯去年11月營收來到23.52億元、月增率高達26.98％，估計12月營收表現也會不錯。
中纖去年前三季每股虧損0.3元，中纖高雄廠EG產能約33萬噸，加上南中石化半數約18萬噸產能，合計EG年產能50萬噸左右，EG營收比重逾5成。
中纖去年11月營收30.33億元、月增率13.45％，開工率更從7成向上提高到8至9成左右，法人估計，12月營收會比11月更好。
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