《國際現場》索尼重推65吋OLED電視

2017-01-04

《日經新聞》報導，日本消費電子大廠索尼（Sony）計畫重推OLED（有機發光二極體）電視，今年春季起在歐洲、美國、中國市場開始陸續銷售，以65吋的大尺寸電視為重心，加入全球這波運用最新OLED技術生產電視的銷售大戰。索尼於2007年推出世界第1個小型OLED僅11吋的電視、2010年以後淡出，現在重新加入電視戰局後，分析師認為將有助於挑戰南韓樂金（LG）在OLED電視市場的壟斷局面。

OLED螢幕採用本身可發光的材料，讓電視螢幕色彩明亮且對比鮮明、清晰表現明暗度、且畫面顯示的切換速度更快。報導指出，索尼計畫電視面板向LG顯示器公司採購，在影像處理方面則採用索尼自主開發的專利技術，預計以65吋電視為核心，官方售價尚未確定，但分析師估算應在100萬日圓（約8500美元）左右，較目前同尺寸的液晶螢幕（LCD）電視約30萬至40萬日圓間更貴。以銷售價值計算，OLED佔電視市場僅1%，其中LG囊括大部份市佔；日本JOLED、中國京東方集團等公司也都正在開發OLED中大尺寸面板。

（編譯楊芙宜）