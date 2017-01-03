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第三代外號貢丸 導入企業化經營

2017-01-03

〔記者洪友芳／專題報導〕海瑞第三代、目前任總經理的黃世凱認為，品牌知名度高，相對風險也高，他從小被同學取「貢丸」外號，自覺接棒後，更有責任把貢丸品質做好。

傳統的貢丸作法都採人工，從挑肉、捶肉到成丸子形，都要靠經驗判斷，容易出現品質或大小不一的問題。黃世凱說，當他接手，準備將海瑞從家庭化導入企業化，共花2年時間，收集、分析相關資訊，技術及口味融合上二代，再進一步記錄管制變成標準化作業流程。

幾年前，海瑞摃丸也曾「出包」，遭檢測出有高於標準值磺胺劑類的抗生素，上游肉品是問題所在；黃世凱表示，海瑞摃丸的肉源來自屏東及雲林，經過教訓後，內部設有食品檢驗實驗室，從肉源到產品出爐需三層把關，檢驗報告沒有殘留，才會生產與出貨。

海瑞摃丸估月營收超過千萬元，香港與澳門等外銷約占10％，台灣通路高占達90%，已從小吃店、市場延伸到網購、大賣場。海瑞旗下的美食專賣店也進軍關西、西湖的國道服務區，並進駐桃園機場及遠雄購物中心販售炒米粉、肉圓、貢丸湯與肉燥麵，總計每天要生產約5千台斤。

黃世凱表示，為了滿足需求量與顧及品質，海瑞斥資1億元在牛埔蓋全新的國際型廠房，已通過認證並量產。

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  • 海瑞摃丸建置自動化流程，每天大量生產貢丸。（記者洪友芳攝）

    海瑞摃丸建置自動化流程，每天大量生產貢丸。（記者洪友芳攝）

  • 海瑞摃丸由第三代的黃世凱夫婦接手，他將傳承自阿公、父親的海瑞摃丸發揚光大。（記者洪友芳攝）

    海瑞摃丸由第三代的黃世凱夫婦接手，他將傳承自阿公、父親的海瑞摃丸發揚光大。（記者洪友芳攝）

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