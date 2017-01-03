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海瑞摃丸從新竹菜市場紅到國際

2017-01-03

〔記者洪友芳／專題報導〕1948年，阿公黃海瑞學會自製貢丸技術，開始創業擺攤販賣，但每天手工捶打量不超過30台斤；2016年，孫子黃世凱將傳承自阿公、父親的海瑞摃丸發揚光大，打造工廠將生產流程標準化，平均每天量產5千台斤，且產品與通路多元化，行銷擴展到海外，一顆小小貢丸，經歷68年，串起家族三代從菜市場攤位走向品牌事業。

一顆貢丸 串起家族三代

貢丸，新竹的知名特產，製作業者眾多，各地傳統市場論斤秤兩都買得到，不少廠商也都從手工捶打與小攤販做起，但像海瑞、進益等，能將家傳產品發揚光大成為品牌事業的業者，卻屈指可數。

海瑞摃丸創辦人黃海瑞，家裡務農，但他有感於耕田辛苦又賺不到錢，15歲出外當貢丸學徒，約3年學成後，開始在菜市場創設賣麵食與貢丸的小攤子。因貢丸選用新鮮豬的後腿肉手工捶打，口感彈性又含肉汁多，麵攤名氣傳開來，黃海瑞乾脆以自己的名字「海瑞摃丸」作為麵攤名。

人工捶打肉漿，費力又費時，每天產量最多約僅30台斤；偶然間，黃海瑞看到街頭打鐵機器原理跟捶打貢丸相似，便改良成捶肉機，引用在製作貢丸上，結果比人工捶肉大有效率，產量增加，每天分批捶打多次，共可做到5百台斤，海瑞摃丸因此從擺攤零售走向對外批發銷售。

海瑞摃丸總經理黃世凱說，他父親黃文彬本來不想接手做貢丸，曾自己開塑膠工廠，結果發生問題，只好回來參與做貢丸，在他父親加入後，考量人力管理不容易的問題，逐漸研發擠貢丸的成型機代替手工，還申請專利；此外，也積極作行銷廣告，增加多種產品口味。

黃世凱說：「阿公與我爸經營理念不同，爸爸的行銷廣告要花錢，所以兩個人常吵架。」這透露不同世代對事業經營觀點的差異。

產品差異化 研發多口味摃丸

從小耳濡目染，對食品業有興趣的黃世凱，1998年退伍後，進入海瑞摃丸從基層做起，他思考家族型態及走價格戰非長久之計，勢必無法走得大而遠，開始著手產品差異化，研發出枸杞當歸、紅麴、墨魚、椒麻等口味貢丸，建廠改自動煮、包裝自動化等標準化作業，成為新竹第一家通過ISO 22000及HACCP食品安全管理系統雙認證的貢丸製作廠商。

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  • 海瑞摃丸新開發出摃丸餃子的主食。（記者洪友芳攝）

    海瑞摃丸新開發出摃丸餃子的主食。（記者洪友芳攝）

  • 海瑞摃丸總店逢假日，對外舉辦DIY活動，遊客參與絡繹不絕。（記者洪友芳攝）

    海瑞摃丸總店逢假日，對外舉辦DIY活動，遊客參與絡繹不絕。（記者洪友芳攝）

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