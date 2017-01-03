〈熱門族群〉基礎建設需求來 光通訊等到春燕
2017-01-03
〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊產業去年上演開高走低的戲碼，雖然最壞的情形可說已過，但後續表現強弱仍須等到農曆年後才能確定。法人表示，光通訊最大市場的中國，目前都在準備過農曆年，預期中國農曆年後，整體光通訊產業的拉貨狀況才會有較明顯的強弱訊號。
今年光通訊市場除中國外，市場也期待美國總統當選人川普入主白宮後，可望積極推動基礎建設，屆時將有助於拉抬光通訊產品市場需求。
整體光通訊市場目前雖尚未見起色，但光收發模組的眾達-KY（4977）在客戶分散下，去年第4季營收可望創下歷史新高。
眾達-KY受惠於日本、北美等標案相繼開出，目前訂單能見度高，去年11月營收為1.94億元，創下歷史單月新高，在出貨量可望持續走高下，法人指出，去年12月營收可望維持高檔，第4季可望創歷史新高。眾達-KY累計去年前11月合併營收為17.38億元，年增10.93%。
眾達-KY主力產品包括有應用在資料處理中心（Data center）的10Gbps以上高速光收發模組，以及應用在日本電信基礎建設的4G/LTE Advanced光收發模組。
科納-KY（4984）去年11月營收因中國客戶議價、出貨遞延而衰退，法人預估在議價結束後，去年12月起出貨回升，推估去年第4季合併營收3.15億元、季減約15%，而在客戶恢復提貨，可望抵銷今年第1季農曆春節長假效應，預估單季營收可望持穩在3億元以上。
科納-KY主要產品為波長選擇開關（WWS），法人指出，受惠於電信營運商將持續拓展骨幹網及城域網頻寬，關鍵零組件之一的WWS需求也將跟著水漲船高。
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