〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
2017-01-03
2017年，台灣內外充滿了推升物價上漲的因子，內有勞動新制啟動、年金改革等，都將增加企業勞工成本；外有產油國減產、川普主義登場等，也將拉抬生產成本，今年應該是漲漲漲的一年。只不過，台股仰外資鼻息而生，今年要大漲不易，但要大跌的機率也不高。
一例一休正式上路，企業人事成本增加，已開始轉嫁到商品或服務價格，近來消費市場是漲聲四起，不只傳統製造業受衝擊，速食、運輸、保全、清潔等各行業都面臨不得不漲價壓力。
另新政府年金改革藍圖，未來除公教退休金法定費率將調高到最多18%，勞保費率也擬調高到18.5%；因雇主負擔7成勞保費率，未來不是減少加薪，就是反映到產品或服務售價。
還有，產油國今年起啟動減產，就算美國頁岩油可望增產，但國際油價勢將反轉過去3年跌多漲少走勢；而川普上任，若加速升息腳步、推升美元持續升值，大宗物資等進口成本走揚，也會推升物價上漲。
2016年有一群黑天鵝，台股早不缺驚嚇。英國脫歐全球金融市場只震盪3日，川普當選縮短到1日，義大利公投衝擊更僅短短3小時，在全球資金尚未大舉退潮下，今年台股大跌機率不高，只是全球資金移動瞬息萬變，若資金潮大舉轉向美國，新興市場將遭重創，台股也好不到哪去。（費特曼）
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