中資海外併購 成交、破局金額新高

2017-01-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕湯森路透統計，二○一六年中資海外併購規模達二二○四億美元，創下歷史新高，占全球跨國收購交易金額十六％。不過，中資海外併購往往夾帶國家資本，以取得中國策略性產業發展的關鍵及尖端技術，引發各國的反彈及國安顧慮，使得德國半導體設備商愛思強（Aixtron）等多起中資收購案夭折，收購破局的金額也創下三五六億美元的新高。

過去一年，中資在中國政府的支持下，砸錢大肆進行海外收購，但不少交易仍待各國主管機關審查，包括中國化工集團對瑞士農化大廠先正達（Syngenta）的四三○億美元收購案。中國化工已被迫二度延長收購要約期限，先是延至一月初，後再延至三月初，主因歐盟反壟斷機構對該案有疑慮。

國安疑慮 歐澳等國嚴審

事實上，去年各國加強阻擋中資的併購交易，最重要的理由就是國家安全。例如，澳洲財政部在社會強烈反對下，去年八月以違反「國家安全利益」為由，否決中國國家電網、香港長江基建對澳洲最大電力網絡公司Ausgrid一半股權競標案，最後將Ausgrid股權留給自家人，賣給澳洲當地最大退休基金。

中資收購德國、荷蘭、挪威等國企也處處碰壁，遭美國外商投資委員會（ＣＦＩＵＳ）阻擋；其中，福建宏芯投資基金以六．七億歐元收購德國半導體設備大廠愛思強，連遭ＣＦＩＵＳ和美國總統歐巴馬頒禁令否決。由於愛思強出產的氮化鎵成膜材料設備可作為武器系統半導體用途，多國「愛國者飛彈」防禦系統就是使用愛思強技術來升級；而宏芯基金名義上為民營，但廈門政府控股達四十一％。

湯森路透統計，在擔憂中資擁有戰略性資產及潛在國安考量下，去年中資海外收購告吹金額達三五六億美元，為前年（廿億美元）的十八倍。花旗集團併購業務主管Colin Banfield表示，我們評估中國買家的整個架構和視角都已改變，現在考驗在於特定國家的監管機構阻力，以及中國外匯管制緊縮之下，能否真正完成交易。