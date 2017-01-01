樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
2017-01-01
〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞案風波不斷，金管會證期局要求重編財報，樂陞代理董事長丁萬鳴表示，去年十一月十五日就公告重編後的財報，但十二月二十二日又收到須再度重編財報的通知，原本預計今年第一季就能公告去年第三季財報，向櫃買中心申請恢復交易，現在根本不可能了，樂陞股票何時恢復交易無法說得準。
對此，櫃買中心說明，樂陞重編的財報，帳上有高達七十一億元的無形資產，主要是針對這一點有意見；且樂陞公告重編的財報後，已用最快的速度審閱，沒有故意拖延或為難的意思。
丁萬鳴表示，原本十二月底要和新的會計師事務所簽約，希望今年一、二月編好去年第三季財報，讓樂陞能申請恢復交易；孰料，簽約前夕竟接到證期局來函，要求再度重編財報，只得再次通知原本的會計師事務所，與新的會計師事務所簽約也只能暫緩。
丁萬鳴抱怨，樂陞收購案有問題就徹查相關人員，前董座許金龍有問題就收押，這些都已經做了；員工是無辜的，大家都盡心盡力撐住公司，但抽銀根的抽銀根、找麻煩的找麻煩，就算是正常的企業都會被弄得要倒閉了。
兩公司出售 遲未敲定
對於一之鄉與怡客的出售案遲未敲定，丁萬鳴說，「我們也想趕快定案，一月初還會再談一個買家，但總不能因為現在時機不好就亂賣」。至於兩家公司未能出售會不會出現資金缺口？他說：「我們一直很努力去收應收帳款，估計到一月資金都不會有問題。」
樂陞自去年十一月至十二月，每週公告收回應收帳款從一．一四億元至二千萬元不等，總計收回三．六億元。丁萬鳴表示，除了努力收回應收帳款，加上海外子公司盈餘透過融資貸款讓母公司取得資金，當初「到一月底資金都不會出現缺口」的承諾不會跳票。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 樂陞
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 科博館周邊 增設人行道
- 自由廣場》美河市案 大法官打臉馬英九
- 全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻
- 跨年慘劇！疑放煙火不慎爆炸 男子爆頭身亡
- NBA年度5大經典 勇士就「4」狂
- BOXING桃園飆歌 吳思賢唱跳跨年徵女友
- 去年腸病毒逾1.2萬件 5年來最高
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 梅克爾籲歐盟保持團結
- 迎2017第一道曙光 數千人齊聚三仙台
- 一週大事（12月25日至12月31日）
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 險遭趕出家門 孝子邊唸書顧病父
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- 失業流浪陽明山 警助返鄉
- 嗆與妻做愛噁心 法官判離
- Popu Lady跨完年 大元：慚愧露肥肚
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 涉閨密案 濫權、做偽證 南韓ＮＰＳ理事長被捕
- 台巡賽封關戰 詹世昌奪冠
- 2017年 中市府推出多項便民新措施
- 阿里山湧萬人看日出 驚呼曙光好美！
- 私家小傳 他只是需要鼓勵
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Pension reform forum ends in chaos
- 食光走廊 英國禪修課後的療癒午餐
- 募資買魚助漁民 學甲3千尾台灣鯛免費送
- 北市11項新制上路 擾鄰施工最高罰3萬
- 《觀察筆記》誓師
- 可能再向俄借貸 法極右政黨惹腥
- 向音樂傳奇致敬／雪梨煙火秀 長達12分鐘
- 藝人盧學叡身分證 遭公務員PO網
- 驗出禽流感 雲林撲殺2千鴨
- 竹市創業便利貸 半月二例成功貸
- 苗縣元旦升旗典禮 徐耀昌：務實開創新局
- 迎新 台灣金讚！
- 新北小農鮮舖 泰山公有市場開賣
- 怪物達比修 換邊發球「變」出驚奇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分