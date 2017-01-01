樂陞二度重編財報 首季恢復交易難

2017-01-01

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞案風波不斷，金管會證期局要求重編財報，樂陞代理董事長丁萬鳴表示，去年十一月十五日就公告重編後的財報，但十二月二十二日又收到須再度重編財報的通知，原本預計今年第一季就能公告去年第三季財報，向櫃買中心申請恢復交易，現在根本不可能了，樂陞股票何時恢復交易無法說得準。

對此，櫃買中心說明，樂陞重編的財報，帳上有高達七十一億元的無形資產，主要是針對這一點有意見；且樂陞公告重編的財報後，已用最快的速度審閱，沒有故意拖延或為難的意思。

丁萬鳴表示，原本十二月底要和新的會計師事務所簽約，希望今年一、二月編好去年第三季財報，讓樂陞能申請恢復交易；孰料，簽約前夕竟接到證期局來函，要求再度重編財報，只得再次通知原本的會計師事務所，與新的會計師事務所簽約也只能暫緩。

丁萬鳴抱怨，樂陞收購案有問題就徹查相關人員，前董座許金龍有問題就收押，這些都已經做了；員工是無辜的，大家都盡心盡力撐住公司，但抽銀根的抽銀根、找麻煩的找麻煩，就算是正常的企業都會被弄得要倒閉了。

兩公司出售 遲未敲定

對於一之鄉與怡客的出售案遲未敲定，丁萬鳴說，「我們也想趕快定案，一月初還會再談一個買家，但總不能因為現在時機不好就亂賣」。至於兩家公司未能出售會不會出現資金缺口？他說：「我們一直很努力去收應收帳款，估計到一月資金都不會有問題。」

樂陞自去年十一月至十二月，每週公告收回應收帳款從一．一四億元至二千萬元不等，總計收回三．六億元。丁萬鳴表示，除了努力收回應收帳款，加上海外子公司盈餘透過融資貸款讓母公司取得資金，當初「到一月底資金都不會出現缺口」的承諾不會跳票。