人在屋簷下？光寶中子公司擁毛

2016-12-31

〔記者羅倩宜／台北報導〕老牌電子大廠光寶集團旗下固態硬碟品牌浦科特，遭爆料在公司微信帳號上，高度推崇毛澤東，並表示將「秉持毛主席真傳，全心全意做好固態硬碟。」對此光寶表示，浦科特在全球各地行銷，全權委託當地代理商，集團本身宣傳不涉政治語彙。

不涉政治語彙 全權委託代理

本報接獲讀者爆料，浦科特在十二月二十六日毛澤東誕辰當天，於官方微信帳號貼出一篇推文，主旨為「謹以此文紀念偉大領袖毛主席一二三歲誕辰」；內文從前一天耶誕節談到隔日毛澤東生日，圖文並茂描述毛的生平及功績，並在文末總結：「浦科特致力ＳＳＤ（固態硬碟）新技術…秉持毛主席真傳，為人民服務！全心全意做好固態硬碟開發。」

爆料讀者認為，連中國品牌都不會做這樣的廣告，一個台灣上市公司竟然如此，應予譴責；但同樣在對岸觸角廣泛的台商認為，「人在屋簷下」，只要沒有損及台灣主權，廠商入境隨俗，透過紀念當地名人來推廣產品，本就是合理行銷手法。

光寶強調，浦科特在全球各國的行銷，均委由當地代理商處理，集團本身在行銷宣傳時，並不會涉及政治語彙，完全秉持品質與技術來服務客戶。