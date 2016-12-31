中國補貼485億 富士康建愛瘋城
〔編譯楊芙宜、記者陳柔蓁／綜合報導〕《紐約時報》報導，台灣鴻海集團旗下富士康大享中國政府補貼，組裝全球一半iPhone（愛瘋）手機的富士康鄭州廠，光靠當地政府補貼就超過十五億美元（約四八五億台幣），例如蓋廠區設施、稅負減免、聘僱等；對此，鴻海發言體系低調沒有回應。
富士康︰感謝中國政府支持
蘋果則回應，了解中國政府提供基礎建設支持，但對生產夥伴獲得特殊資金撥款、補貼或稅負減免情事，並不知情；富士康表示，感謝中國政府支持，這些「和所有公司在世界各地大規模投資時獲得的減免稅負，沒有兩樣」。
這調查報導以「藉由對蘋果夥伴數十億美元補貼，中國蓋起『愛瘋城』」為題，指出iPhone代工廠富士康如何享盡中國政府融資、土地、稅負、能源、基礎建設等各式補貼優惠，也促使中國各個「愛瘋城」拔地而起、養活上百萬民眾生計、當地稅收增加，跨國企業和當地政府衍成為魚、水般互賴互利的複雜關係。
報導以富士康鄭州廠為例，指出每日代工生產iPhone五十萬支的工廠在鄭州市政府補貼下，從無到有的建廠特別待遇至少超過十五億美元，包括興建大片工廠設施、員工宿舍、鋪路和蓋發電廠、分擔電價和運輸費用、協助招聘和訓練員工；富士康可豁免前五年的公司稅和增值稅、接下來五年稅率折半，及降低其員工社會保險等費用、一年高達一億美元。
魚水互利關係 養活百萬人口
該廠現有九十四條iPhone6和5s生產線，約二．三億支智慧手機從當地出口，完成出口目標後還可拿到一筆官方獎金。官方紀錄顯示，該廠只生產iPhone的前兩年，取得補貼五六○○萬美元；鄭州市政府還特別設立了經濟區，為富士康提供二．五億美元貸款，承諾再投入逾一百億美元，大幅擴建距離僅幾英里的機場。
中國恩威並濟 要外企扎根技術
但隨著中國經濟減緩，產業發展開始由製造出口轉向消費，中國希望壯大自家品牌、扶植本土技術。上海擔任美國公司諮詢顧問的麥健陸直言，中國有市場、有實力，不再是隨便說說而已，「中國政府想知道跨國企業可為中國提供什麼好處」。
今年春季，蘋果iTunes電影、iBooks電子書進入中國半年後就被當地監管機構強制關閉。蘋果執行長庫克已允諾中國，把更多當地資料儲存在中國伺服器、新機上市時接受官方安檢，還投資中企滴滴出行十億美元，並擬設立研發中心。
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標題：中國補貼485億 富士康建愛瘋城
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