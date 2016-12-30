光洋科明年1/3恢復買賣

2016-12-30

〔記者張慧雯／台北報導〕櫃買中心昨（29）日公告，被停止交易的光洋科（1785）將自106年1月3日起恢復買賣，同時恢復普通方法交割與融資融券交易，不過，自恢復買賣日起10個營業日先採預收全部款券交易。

櫃買中心解釋，考量光洋科104年度重編後財務報告所示每股虧損2.62元、105年前3季每股虧損0.86元，本益比仍為負值，為提醒投資人注意交易風險並維護市場秩序，自106年1月3日起10個營業日（106年1月3日起至1月16日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）對該股票採行預收全部款券，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券，信用交易部分則收足融資自備款或融券保證金之處置措施。