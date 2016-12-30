高通被中韓罰巨款 公平會遭轟不作為
2016-12-30
〔記者廖千瑩／台北報導〕美國晶片大廠高通因涉壟斷，遭南韓公平會重罰1.03兆韓元（約279億台幣），反觀台灣的公平會卻遲遲沒有動作，民進黨立委昨天點名公平會，狂轟公平會查辦高通案再不作為，將造成台灣業者流失更多競爭優勢。
公平會駁一直密集調查
對此，公平會主委吳秀明反駁，指公平會針對高通案一直在密集調查，多次要求高通到會說明，也要高通補件，且為了查高通案，上個月還派調查人員到南韓，與南韓公平會交換意見。
繼中國對高通祭出9.8億美元的天價罰單後，前天南韓也對高通開出8.54億美元的罰單，民進黨立委蘇震清昨天痛罵公平會沒有積極作為。他說，南韓是高通第2大貿易國，南韓對高通開出鉅額罰鍰，對許多被高通要求包裹購買非需求專利的南韓廠商而言，無疑是一大利多，那台灣的公平會呢？難道因為公平會本屆委員法定任期將屆，乾脆算了？他提醒公平會主委，該做的絕不能推卸責任。若公平會再不作為，台灣將失去更多競爭優勢。
吳秀明則回應，公平會沒有不作為，南韓調查此案已3年，公平會是去年2月才主動立案調查，再者，高通對台韓手機廠收取不當專利授權費一案，其實涉及公平法的問題有6~7項，南韓是對局部問題先處理，公平會則傾向全面處理。
吳秀明說，中國、南韓跟我方在高通案狀況不全然一致，公平會將針對適合台灣的情況做處理，且此案授權行為一直持續中，也沒有裁處權時效問題，目前也正追查高通是否濫用獨佔地位。
不過，吳秀明也坦言，因高通最近才到會說明，且下月初還要再補件，等高通補件後再開公聽會、座談會，目前看起來，在本屆委員任期（明年1月底）屆滿前，若要對高通案切割局部問題先處理，也來不及了。
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