忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》引述美國律師資料報導，中國鋁業鉅子忠旺控股公司董事長劉忠田有計畫性逃離中國、把資產悄悄轉移至海外，在墨西哥、越南等地囤積巨量鋁製品，估計價值至少高達50億美元（約新台幣1620億元），在瑞士已設立控股公司及「家族辦公室」，以管理這位中國億萬富豪的「退休基金」，而劉去年已支付65萬歐元，取得馬爾他公民身分。
依照中國法令規定，52歲的劉忠田如其他公民一樣，每年匯至海外資金不應超過5萬美元上限，但據美國達拉斯Munsch Hardt Kopf & Harr律師事務所律師藍多（Herman Randow）及為劉工作的人士說法，劉已發展出把「產業規模」的資產撤離中國的行動計畫，涉及把多艘船裝載量的鋁材移至海外囤積，計畫未來逐步銷售這些金屬。
中國忠旺發言人駁斥相關報導，稱劉忠田不知道上述律師事務所，也從未與其有任何業務往來。
由於鋁材多使用美元交易，這提供資金轉移出中國的途徑。貿易紀錄和知情人士指出，這些存放在墨西哥的大部份鋁庫存後來被轉移到越南；劉忠田一關係企業自2015年以來在越南存放了已加工至可銷售的不同鋁製品，約達170萬噸，價值估計高達50億美元。
Munsch Hardt Kopf & Harr事務所的律師藍多2012年一封電郵顯示，劉忠田打算設立幾家公司來打理在海外的財富，並在瑞士設立劉的家族辦公室，該辦公室正處於早期階段，要等到退休、離開中國到瑞士定居後才會茁壯，「這是他的終極目標」。
藍多在郵件中強調所有相關資訊和關係屬於機密，劉忠田持有2家瑞士公司都是為了家族辦公室而設立的秘密控股公司，包括Eighty Eight Investments、Grand Provenance Holdings，後者新加坡貿易子公司GT88從2010至13年就運了超過10億美元鋁材至墨西哥工廠。
《華爾街日報》先前揭露，美國鋁業界指控中國忠旺試圖把鋁材繞道墨西哥和越南後輸出，以掩蓋原產地為中國，來逃避美國關稅；囤積在墨國和劉忠田有關的鋁材接近100萬噸。中國忠旺控股是在香港上市的中國最大鋁加工業者，主要在製造運輸業及工業鋁擠型產品，去年營收約161.7億人民幣。
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標題：忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
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