聯發科入主北京圖吧 投審會放行

2016-12-29

〔記者黃佩君／台北報導〕國內ＩＣ設計大廠聯發科五月以約新台幣一九六億元高價，將中國子公司傑發售予中國車用地圖大廠四維圖新，再以不超過一億美元（約卅二億新台幣）投資或與四維圖新合資新公司。投審會昨通過，聯發科取得中國北京圖吧科技卅九．三六％股權，合作車用電子及車聯網研發。

但相較四維圖新前年收購圖吧中國母公司圖為先科技，當時四維圖新香港子公司僅花二．九六億人民幣（約十四億新台幣）就收購圖吧海外控股公司五十一％股權；時隔一年，聯發科以約新台幣卅二億元投資，僅獲約四成股權，價格相當昂貴。

根據資料，北京圖吧擁有中國四個直轄市、全部縣級市超過一千八百萬條地圖資料，是中國最大網路地圖及無線地圖服務供應商，市佔率超過八十％。

投審會昨也通過鴻海加碼投資夏普五二一億日圓，以及台聚、亞聚分別以一．七、○．八億美元增資中國古雷石化。鴻海是透過宏瀚投資匯出五二一億餘日圓，其中一七一．七億日圓是受讓夏普所持有日本SAKAI的四十三．六萬股股權，另以三四九．七億日圓增資SAKAI。