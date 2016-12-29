| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 財經

聯發科入主北京圖吧 投審會放行

2016-12-29

〔記者黃佩君／台北報導〕國內ＩＣ設計大廠聯發科五月以約新台幣一九六億元高價，將中國子公司傑發售予中國車用地圖大廠四維圖新，再以不超過一億美元（約卅二億新台幣）投資或與四維圖新合資新公司。投審會昨通過，聯發科取得中國北京圖吧科技卅九．三六％股權，合作車用電子及車聯網研發。

但相較四維圖新前年收購圖吧中國母公司圖為先科技，當時四維圖新香港子公司僅花二．九六億人民幣（約十四億新台幣）就收購圖吧海外控股公司五十一％股權；時隔一年，聯發科以約新台幣卅二億元投資，僅獲約四成股權，價格相當昂貴。

根據資料，北京圖吧擁有中國四個直轄市、全部縣級市超過一千八百萬條地圖資料，是中國最大網路地圖及無線地圖服務供應商，市佔率超過八十％。

投審會昨也通過鴻海加碼投資夏普五二一億日圓，以及台聚、亞聚分別以一．七、○．八億美元增資中國古雷石化。鴻海是透過宏瀚投資匯出五二一億餘日圓，其中一七一．七億日圓是受讓夏普所持有日本SAKAI的四十三．六萬股股權，另以三四九．七億日圓增資SAKAI。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 四維圖新 聯發科
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：聯發科入主北京圖吧 投審會放行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.