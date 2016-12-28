《國際現場》歐洲石油公司 紛發展海上風電

2016-12-28

《華爾街日報》報導，由於在海上興建風力發電廠的建築成本降低，以及石油公司意圖發展再生能源事業，歐洲石油公司利用他們過去在海上的鑽井經驗，紛紛加入發展風力發電的行列。

殼牌公司（Royal Dutch Shell）協助荷蘭興建海上最大風電廠，一旦完成後，將可供應100萬家庭用戶用電，屆時用電成本將更接近傳統的發電方式。

挪威國家石油公司（Statoil）則在波羅的海興建第三座海上風電廠，並在蘇格蘭東海岸興建世界第一座漂浮風力電廠。石油、天然氣起家的東能源公司（Dong Energy）現也已成為全球最大海上風力發電開發商。

石油公司在風力發電產業的發展，顯示他們愈來愈重視氣候變遷的影響，同時這也將造成消費者對石油、天然氣等能源的需求產生變化；法國石油巨擘Total希望在20年內，提高公司投資組合中的低碳產業佔比至20%；殼牌公司則成立新部門專注在投資風能、太陽能及生物燃料等產業；挪威國家石油公司則投入2億美元資金在風能及電池。（圖：彭博，文：編譯王惠慧）