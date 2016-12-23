台鋼廠遭加國課反傾銷 五年後WTO才還公道
〔記者羅倩宜／台北報導〕台灣鋼鐵業者好辛苦，被加拿大政府無端課徵反傾銷稅，一拖將近5年，直到向WTO上訴後，才在前（21）日裁定加拿大作法不當，還給台廠一個公道。鋼鐵公會表示，感謝行政院經貿談判辦公室在出庭訴訟前一次次的沙盤推演，才能反敗為勝。
加拿大政府在2012年5月，對台灣銷往加國的焊接碳鋼管展開反傾銷調查，隨後開徵反傾銷稅，雖然稅率很低，只有萬分之5，但加國政府以另一變相手法，把台灣鋼管擋在門外。亦即訂出一個「正常價格」，要求台灣等七國，必須依此價格才能在加國販售。
國內鋼管大廠中鴻（2014）表示，加國訂的「正常價格」太高，過去5年，國內鋼管根本賣不進去。鋼鐵公會表示，本案的影響，不止在焊接碳鋼管，其他產品包括油管、螺絲螺帽等，都受到不合理待遇。據統計，2012-2016年，台灣焊接碳鋼管銷往加國金額已大減8成、2億多台幣。
經濟部在2014及2015年間，三度與加拿大諮商，但加國始終不承認其調查的盲點，我方因此向WTO提告，並由WTO成立審議小組進行審理，最後以「微量傾銷」（台灣傾銷差額小於2％）的主張，要求加國中止調查。WTO完成調查後，正式在日內瓦時間12月21日公佈判決書，裁定加拿大作法不當，違反WTO規範，終於還給台廠一個公道。
國內鋼管業者表示，最近幾年，歐美業者保護自家產業，動輒祭出反傾銷，對台廠來說早已是家常便飯。本案加拿大仍可上訴，WTO將在明年中做出最後判決。「即使WTO認定加拿大不對，它還是要兩造自己協商。」
中鴻指出，WTO的裁定，只是幫忙出聲，但國際政治的現實，常讓大國不甩WTO裁定。美中兩國有多項反傾銷案，都已違反WTO規範，但兩國均相應不理。例如美國對中國冷軋鋼捲課徵雙反稅率高達500％，雖然中國有明顯傾銷事實，但這個稅率已高到不合理，被WTO示警，美國卻依然故我。另，中國禁止稀土出口，也被WTO認為違反國際規範，「中國有改善嗎？並沒有。」
鋼廠主管認為，對台灣來說，WTO這個多邊機構的裁定固然有幫助，但效力畢竟有限，最重要的還是雙邊FTA。「川普不推TPP，大概也是看出多邊機構的無力。台灣可爭取跟美國簽雙邊FTA；當事的雙方自己坐下來談，比什麼都有效。 」
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