宏遠「放膽射月」 全球3年建10座廠
2016-09-22
〔記者陳柔蓁／台北報導〕因為製作「小英戰袍」成名的宏遠興業（1460）為對外投資制定了名為「放膽射月」的全球擴產計畫，3年內在全世界建5座成衣廠、5座紗布染整廠。
到處飛的宏遠總經理葉清來說：「1個月要出國3次，中國、泰國、歐洲，我們正往國外投資，以後會越來越忙。」雖然世界成衣業景氣冷颼颼，宏遠對全球投資不停擺，這樣的鴨子划水讓「大家都表現不好時，我們還能維持成長。」
宏遠8月營收8.07億元，年增率高達15%，雖然在紡織業規模較小，但雙位數成長實屬難得。宏遠目前揭露的最新發展有衣索比亞成衣廠及美國織布廠，衣索比亞是歐洲供應鏈，而美國北卡的工廠則能就近配合加拿大高階客戶Lululemon、始祖鳥等，都是目標高單價市場；其他投資地點要等董事會定案後慢慢公佈。
紡織業南向是最近熱門話題，宏遠卻大膽選擇遠走非洲衣索比亞設立成衣廠，成為台灣首個在當地設廠的紡織業者。葉清來指出，雖然台灣與其沒有邦交，但當局正在邁向工業化，紡織業為重點發展對象，因此很重視宏遠的投資案，有給予關稅優惠。
負責衣索比亞工廠評估與初步建設的宏遠特助陳世輝表示，宏遠的工廠位於衣國第1大工業區南部Awassa地區，印尼、印度、中國、香港等地紡織業有進駐跡象，但產業聚落還不完整，台商部分，當地僅有1個做皮革、1個做成衣的2個廠。
法人預期「放膽射月」完成、正式投產後，宏遠的年營業額將從100億成長到300億。
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