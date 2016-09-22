日推新QQE 日圓貶股市漲
2016-09-22
〔編譯盧永山／綜合報導〕由於現行的貨幣政策未能在2年內實現2%的通膨目標，日本銀行在經過內部評估後，於週三政策會議後宣布採取額外行動，將實施附加殖利率曲線控制的質化量化寬鬆（QQE），並把10年期公債殖利率目標設定在零附近，同時維持存款利率-0.1%和每年購買80兆日圓公債的目標不變。週三日股收盤大漲1.9%。
日銀同時表示，將取消所持有日本公債的平均期限目標，並承諾將擴大貨幣基礎，直到通膨升至2%以上。此舉意味了日銀堅定繼續實施大規模寬鬆措施的信念。
在全球主要央行中，日銀是最敢利用貨幣刺激措施來對抗通縮壓力和成長停滯的央行，但最近日銀總裁黑田東彥公開就超級寬鬆的成本和所獲利益進行權衡，顯示他已從過去3年多來「不計一切代價」達成通膨目標的立場有所轉變。
農林中金總合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）表示，日銀決定讓殖利率曲線變陡，顯示他們考慮金融機構的處境。澳洲國民銀行分析師亞崔爾（Ray Attrill）則說，今年初日銀實施負利率後，殖利率曲線變得扁平化，重創銀行業，還造成日圓不貶反漲，這次行動可視為對此的一種補救。
不過，伊藤忠商事主任研究員武田淳（Atsushi Takeda）認為，這次決定凸顯日銀已到達貨幣選項的極限。若日銀被市場研判已達到寬鬆貨幣政策的極限，將是黑田東彥擔任日銀總裁以來首見，市場可能質疑安倍經濟學成功的機率。
週三日經225指數收盤上漲1.9%，日圓走跌，日本公債價格下跌。
而受到日圓走強和海外需求疲軟影響，日本8月出口下跌9.6%，跌幅大於市場預估的4.8%，為連續第11個月下跌。8月進口則下跌17.3%，貿易赤字達187億日圓（1.84億美元），為3個月以來首度出現赤字。
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