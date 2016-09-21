印尼紡織大王宋良浩 布局台灣商用不動產

2016-09-21

〔記者徐義平／台北報導〕面對房市氛圍保守，印尼紡織大王宋良浩家族仍積極規劃新案，甚至計畫跨足經營旅館、餐飲等商業不動產，積極尋覓可投資的標的，近期冷清的東區店面也在評估範圍內，不排除低點切入。

宋家回台推出的第二個建案「中山雋」，昨舉行上樑儀式，該案位於北市中山北路二段巷內，鄰近國賓大飯店，由宋良浩孫子宋大江主導，興建地上13層、地下4層的住宅大樓，總銷約25億元。此外，宋大江也身兼虹光國際與新聯國際兩公司的總經理，主導台灣所有房地產投資標的。

其中去年5月砸下近10億元搶進大直金泰段約340.3坪土地，預計規劃為「虹光大直」案，興建地上7層、地下3層，樓地板面積約2千坪的餐飲商業大樓，其中1樓規劃零售店面，2~6樓規劃單層250坪的餐飲專屬空間，7樓則規劃企業總部，該案主要承租給餐飲與零售業者，以長期收租及提供服務為主。

虹光國際開發總經理宋大江表示，即便目前房市短期波動，不過，長期來說仍是保值投資，因此，只要是適合的目標便會出手，目前持續觀察北市適合的投資標的。

虹光國際開發副總經理曹松連指出，2008年「鮭魚返鄉」熱潮，宋家也跟著返台投資房地產，陸續掃進北市飯店、知名店面，甚至自行開發建案，並由宋大江負責在台所有房地產投資策略。為此，在澳洲出生長大的宋大江，接班前甚至曾到北京進行4~6個月的中文訓練，目前已可用中文對答如流。

目前宋家在台投資房地產主要分為新聯國際與虹光國際兩個體系，前者主要是以持有租金收益的房地產為主，後者偏向執行與開發建案，兩企業負責人均是宋大江。