風機國產化不順 中鋼、東元恐分手

2016-09-19

〔記者林筑涵／台北報導〕政府為推動離岸風機，同時扶植整體產業，規劃台電示範計畫以國產化為目標，東元與中鋼為此合資成立新能公司，被看好取得技術後奪標。但在立委爆料指出所需零組件皆自中國進口，戳破國產化泡沫後，技術移轉無法履行，導致中鋼與東元已經在「談分手」，新能風電面臨拆夥。

中鋼及東元合組的「新能風電」，目標爭取台電兩架示範風機與第一期的廿二架專案，且喊出「國產化」口號；由於國內並無建造風機技術，新能因而與荷蘭廠商Darwind簽約，盼取得技術移轉，打造台灣首家離岸風機建造商。然而，民進黨立委管碧玲指出，新能簽約對象Darwind已遭中國湘電集團收購，合約中零組件、發電機皆從中國進口，因此，據透露，此專案已遭國貿局兩度打回票，新能的國產化計畫恐宣告破功。

對拆夥傳言，中鋼雖表示還在研商，但坦言若合資目的無法達到，可以請另一方將股權買回，而中鋼身為公股事業，不大可能買回東元股權；意即，新能風電未來將由東元自行運作。

台電則表示，並沒有鎖定特定廠家，如果新能因為某些原因退場也沒有問題；此標案為最有利標，風機零組件、售後服務等具備在地化能力，才會有優勢，不管投標商屬國內或國外，只要最有能力就是得標者。

另一方面，外傳中鋼轉與日商Hitachi簽約，合作爭取台電標案，但遭中鋼否認。中鋼表示，的確想要標下台電示範風場的EPCI（Engineering, Procurement, Construction, Installation），已與多家知名廠商洽談；顯示中鋼就算和東元分手，仍同步尋求其他合作對象，展現高度企圖心。