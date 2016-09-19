〈熱門族群〉價格穩、出貨增 DRAM下半年獲利靚

2016-09-19

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠iPhone 7備貨需求與預購較預期為佳，加上伺服器與筆電需求同時增溫，市場預期將帶動DRAM第4季合約價估漲逾1成，創今年新高價可期，南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體族群將受惠。

TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示，今年中國品牌智慧型手機表現超乎預期，伺服器出貨也受惠數據中心需求而增溫，下半年台系伺服器代工廠訂單估約較上半年平均成長近2成，DRAM原廠第2季開始降低標準型記憶體出貨，並大幅調升行動記憶體與伺服器記憶體的產出。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，預估今年第4季行動記憶體出貨比重將逼近45%，伺服器記憶體出貨比重突破25%，標準型記憶體則僅剩不到20%。

其中，行動記憶體價格走勢，因部分中國大廠與主要DRAM供應商訂定第4季合約漲價超過1成，預期第4季行動記憶體漲幅將相當可觀。

筆電市況增溫也是帶動記憶體價格上漲的助力，DRAMeXchange預估第3季北美地區筆電需求增溫，惠普與戴爾出貨季成長皆超過8%，造成標準型記憶體供應緊俏，DDR3與DDR4的4GB模組合約價格終於止跌回穩並站上13.5美元。

預估第4季標準型記憶體價格將持續上漲，DDR3與DDR4的4GB模組將上看15美元，均價季漲幅將達15%。

受惠DRAM價格持穩向上，記憶體模組大廠威剛（3260）、南亞科（2408）、華邦電（2344）8月營收皆呈現上揚態勢；法人預期記憶體價格向上攻堅，DRAM族群下半年本業表現可望繳出亮眼成績單。

南亞科指出，受惠旺季效應，記憶體需求增溫，價格走穩，三大廠減少標準型DRAM產品轉向生產儲存型快閃記憶體，整體DRAM供給減少，相較上半年，DRAM市況穩定與好轉多了，加上公司本季不會再認列稅負等費用，預估單季淨利將會比第2季大為進步，整體而言，下半年DRAM需求會比上半年好。