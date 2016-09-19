〈台股青紅燈〉iPhone 7勝敗要看台灣
2016-09-19
有沒有搞錯？蘋果新機賣得好不好，真的要看台灣。
蘋果真的玩到沒梗了，創新的能力只剩下顏色變換，開賣這幾天，媒體版面屢見果粉漏夜排隊，電信公司銷售一空等老套的行銷手法，不知廣大的消費者看了有何感受？iPhone 6S的嚴重衰退經驗，顯然蘋果沒從其中得到太大啟發，這次iPhone 7的推出，除了今年初就引發討論的雙鏡頭之外，就只剩下「曜石黑」的機殼顏色，可讓人來談論。
如果真要細細追究，雙鏡頭也不是創新的功能，宏達電2年前推出的M9就有配備雙鏡頭，中國的華為今年稍早推出的P9手機，也有配置徠卡的雙鏡頭，蘋果遲至現在才推雙鏡頭，iPhone 7變成了市場的追隨者，會不會太瞎了，這家素以創新聞名的市場老大，墮落到讓新機只有變換顏色？
大家仔細想想，iPhone 6之前，台灣上市的時間都是排在第三輪之後，6S賣得不好，所以台灣排在第二輪，這次iPhone 7台灣是排在第一輪上市，由過去的經驗推斷，iPhone 7的銷售成績實在難有樂觀預期。
再由一個最直接的數字可作為判斷，就是台灣9月份的出口實績，iPhone 7從9月開賣，賣得好蘋果會追加零組件訂單，賣不好就會砍單，所以10月初財政部公告台灣9月份出口實績，如果比8月成長，那代表iPhone 7真的賣得好，蘋概股大家可放心大膽的進場。至於近日美國蘋果股價大漲超過一成，只能視為題材炒作，與iPhone 7的成敗尚無直接關聯。
（紅布朗）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 政院換將 徐國勇接發言人
- GD被駭親密照曝光 小松菜奈被痛譙
- 《中英對照讀新聞》 1 Long Neck, 4 Species 一樣的長脖子，卻是不同的4個物種
- 〈愛瘋迷〉貴婦人生 未必適合妳
- 颱風天救護 消防員遭醉漢推打
- 周興哲首唱2分鐘完售 揪媽媽開喝慶祝
- 王離／他的八月
- 俄國會大選出口民調：蒲亭陣營明顯獲勝
- 劈腿男苦行百里追愛 媽媽的眼淚喚醒他
- 日專家鎖定哮喘致病蛋白質 研究新療法
- 《雙颱亂秋節》野柳地質公園 4天連假休園3天
- 農損破8.5億 菜價小降 果價居高不下
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 台東灌溉圳路受損 至少要修1週
- 本週汽柴油 調降0.2元
- 韓女自由行 謊報遭搶詐保險
- 北市府2億打造納骨塔 才4年外牆脫落
- 金門堵漏油／一週內除污 李應元︰救援無上限
- 龍千玉澳洲顧兒 狂燒5百萬
- 倉卒入法 全民遭殃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Thousands rally against power plant in Changhua
- 美明州持刀砍人案 可能是恐怖主義行為
- 要國民黨屈膝比想像中容易
- 東京，吃貨的美食天堂
- 自由共和國》吳介民／中國因素前沿研究系列之一～ 中國因素：作用力與反作用力
- 孩子流鼻血 不一定是火氣大
- 金門倒500萬株樹? 被疑「詐騙」
- 2菜籃族 捧1800萬給假檢
- 颱風走了秋天來了 早晚有涼意
- 3車追撞 酒駕車起火1危
- 鏗鏘集》央視．老兵．「小台獨」
- 建仔還想拚 將返「魔法學校」練功
- 不滿太慢開門？ 騎代步車狠撞北捷站長
- 陪友人釣魚... 男遭浪打落海不治
- 自由共和國》郝明義／ 林全要面對經濟部的問題
- 凶嫌揮刀說阿拉 購物中心八人被砍
- 污染環境擾亂交通 神壇放炮挨罰
- 清大傳痴漢 問女研究生兼職嗎
- 黨產會查黨產：會顧及金融秩序
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台股青紅燈〉iPhone 7勝敗要看台灣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分