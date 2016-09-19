〈台股青紅燈〉iPhone 7勝敗要看台灣

2016-09-19

有沒有搞錯？蘋果新機賣得好不好，真的要看台灣。

蘋果真的玩到沒梗了，創新的能力只剩下顏色變換，開賣這幾天，媒體版面屢見果粉漏夜排隊，電信公司銷售一空等老套的行銷手法，不知廣大的消費者看了有何感受？iPhone 6S的嚴重衰退經驗，顯然蘋果沒從其中得到太大啟發，這次iPhone 7的推出，除了今年初就引發討論的雙鏡頭之外，就只剩下「曜石黑」的機殼顏色，可讓人來談論。

如果真要細細追究，雙鏡頭也不是創新的功能，宏達電2年前推出的M9就有配備雙鏡頭，中國的華為今年稍早推出的P9手機，也有配置徠卡的雙鏡頭，蘋果遲至現在才推雙鏡頭，iPhone 7變成了市場的追隨者，會不會太瞎了，這家素以創新聞名的市場老大，墮落到讓新機只有變換顏色？

大家仔細想想，iPhone 6之前，台灣上市的時間都是排在第三輪之後，6S賣得不好，所以台灣排在第二輪，這次iPhone 7台灣是排在第一輪上市，由過去的經驗推斷，iPhone 7的銷售成績實在難有樂觀預期。

再由一個最直接的數字可作為判斷，就是台灣9月份的出口實績，iPhone 7從9月開賣，賣得好蘋果會追加零組件訂單，賣不好就會砍單，所以10月初財政部公告台灣9月份出口實績，如果比8月成長，那代表iPhone 7真的賣得好，蘋概股大家可放心大膽的進場。至於近日美國蘋果股價大漲超過一成，只能視為題材炒作，與iPhone 7的成敗尚無直接關聯。

（紅布朗）